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Кристен Стюарт выразила протест на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Культура

Актриса решила пройтись по ней босиком

Канны, Франция, 17 мая 2018, 11:40 — REGNUM  Актриса Кристен Стюарт, хорошо известная зрителям по своей роли Бэллы Свон в фильме «Сумерки», шокировала Канны тем, что прошла по красной дорожке босиком, об этом 16 мая написал журнал Today.

Актриса прибыла на премьеру фильма Спайка ли «Чёрный клановец» (BlacKkKlansman) в туфлях на высоком каблуке, но как только она закончила позировать для фотографов, она сразу же сняла их и проследовала в зал босиком.

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Издание высказывает два предположения — возможно, актриса таким образом решила выразить протест против недавно попавшего в сеть так называемого «правила о каблуках». Но не исключено, что она просто некомфортно чувствовала себя в такой обуви.

Напомним, 11 мая 2018 года в сети была опубликована информация о том, что якобы на красной дорожке Каннского кинофестиваля все женщины должны носить туфли на высоком каблуке. Стюарт заявила, что это является дискриминацией. Однако позже руководство фестиваля заявило, что такого пункта в правилах никогда не было.

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