На площадку под Сабантуй в районе Татария потратит 15 млн рублей

г. Кукмор, Татария, , 10:29 — REGNUM Из бюджета Татарии на обустройство территории проведения национального праздника Сабантуй в Кукморском муниципальном районе планируется потратить 15 млн рублей. Ещё почти 5 млн рублей потратят на обеспечение участия артистов в народном празднике Сабантуй-2018 в странах ближнего и дальнего зарубежья. В соцсетях уже идёт обсуждение этих трат в сравнении с тратами 2017 года, когда на празднование Дня плуга в Париже бюджет республики потратил 19 млн рублей. Парижские траты стали причиной расследования антимонопольного ведомства, результатом которого стал штраф в 30 тыс. рублей за подписание договора без проведения аукциона. Аукционы на площадку под Сабантуй в Кукморе и на поездки артистов пройдут 28 и 31 мая 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На 15 млн рублей в Кукморе планируется организовать площадку для проведения праздника, а также скаковую дорожку, навес, парковочную площадку. В эту цену проведение самого праздника не входит. В комментариях казанским СМИ исполком Кукморского района отметил, что «выделили ещё 15 млн на второй этап обустройства праздничной площадки» и «это будут стационарные сооружения». Празднества в Кукморе пройдут 17 июня.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом культуры». Преимущество в тендере будет отдано субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

Министерство культуры РТ в тендере на 4 696 812,67 рубля было более многословно. Исполнитель по этому контракту должен обеспечить участие артистов в народном празднике Сабантуй-2018 в странах ближнего и дальнего зарубежья с 16 июня по 1 сентября 2018 года. Поездки будут организованы в Минск, ряд городов Казахстана, Киргизии, Азербайджана. Помимо этого, артисты из Татарии примут участие в праздновании «Сабантуя» в Лондоне, Лейпциге, Аликанте (Испания), Болонье (Италия), Монреале, Торонто, Ванкувере, Париже, Женеве, Маарду (Эстония), Праге и в ряде городов Литвы, Польши, Турции.

«Гостиница или отель должны быть не менее трёх звёзд», «каждый номер должен включать систему индивидуального кондиционирования, ванные комнаты с душевой кабиной, феном, зеркала и туалетные принадлежности, бесплатный wi-fi», «в стоимость номера должно быть включено трёхразовое питание (завтрак, обед, ужин)», «необходимо организовать трансфер из аэропорта прибытия до гостиницы в день прилёта и из гостиницы в аэропорт убытия в день вылета в Париже, Риме», «для трансфера предоставляется автомобиль с водителем. Автомобиль должны не быть не ранее 2015 года выпуска, с кондиционером и количеством посадочных мест не менее трёх, с отделением для багажа», — отмечается в техническом задании.

Помимо этого, из республиканского бюджета планируется потратить 3 973 051, 3 рубля на услуги по бронированию, оформлению и продаже авиа и ж/д билетов для участников народного праздника Сабантуй в регионах России. Заказчиком тендера выступает министерство культуры РТ, исполнителя определят 4 июня. Оплатят контракт из республиканского бюджета, а поездки по разным направлениям запланированы в период с 15 июня по 28 июля.

Для сравнения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий в Зеленодольском районе, посвящённых татарскому народному празднику Сабантуй 2018, обойдутся скромнее. Начальная цена данного тендера, победителя по которому определят 21 мая 2018 года, — 1,148 млн рублей.

Напомним, 25 мая 2017 года в Париже при участии мэра Казани Ильсура Метшина состоялось празднование татарского праздника Сабантуй. Общественность организовала проверку трат на это мероприятие, подав жалобу в антимонопольное ведомство. Выяснилось, что соглашение на поездку делегации и проведение праздника было заключено управлением культуры Казани и Всемирным конгрессом татар без проведения тендера. По решению УФАС по РТ, за нарушение был оштрафован сотрудник управления, сумма штрафа составила 30 тыс. рублей.

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