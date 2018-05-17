«Культура делает людей народом»: Медведев приветствовал Лихачёвские чтения

Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приветствовал участников и гостей XVIII Международных Лихачёвский научных чтений в Санкт-Петербурге, отметив, что культура способствует международному диалогу, особенно в современных реалиях. Об этом говорится в приветственной телеграмме, опубликованной 17 мая на сайте правительства.

«В современных реалиях, когда человечество сталкивается с новыми вызовами, особое значение приобретает налаживание диалога между странами с помощью культуры», — говорится в телеграмме.

Премьер-министр также напомнил слова Дмитрия Лихачёва о том, что культура — огромное, целостное явление, которая делает людей из простого населения — народом, нацией. Люде же высокой культуры не враждебны к чужой национальности, к чужому мнению и не агрессивны, отметил Медведев.

Напомним, Лихачёвские научные чтения пройдут 17−19 мая в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Темы форум — «Контуры будущего в контексте мирового культурного развития».

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