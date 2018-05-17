Создатели «Дедпула 2» рассказали о вырезанной из фильма сцене

Лос-Анджелес, США, , 10:22 — REGNUM Стало известно, какую сцену вырезали из фильма создатели «Дедпул 2», это был эпизод в самом конце фильма, в котором один из главных героев, путешествующий во времени, убивает Адольфа Гитлера в тот момент, когда он ещё является ребенком, об этом 16 мая сообщил портал Collider.

Один из создателей сценария — Пол Верник заявил в интервью журналистам, что несмотря на всю «безбашенность» фильмов про Дедпула и рейтинг R есть черта, за которую их создатели зайти не решились. С Верником согласился его соавтор — Ретт Риз, он сказал, что подобное убийство ребенка является именно такой чертой.

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Напомним, мировая премьера фильма «Дедпул 2» пройдёт в России 17 мая 2018 года. Главные роли в нём исполнили Райан Рейнольдс и Джош Бролин. Снимал фильм режиссёр Дэвид Литч, в роли продюсеров выступили Саймон Кинберг, Лорен Шулер Доннер и сам Райан Рейнольдс.

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