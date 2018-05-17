Дом XVIII века в Москве признан памятником архитектуры

Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве дом, построенный в конце XVIII — начале XIX века, признали объектом культурного наследия регионального значения. Теперь городская усадьба находится под охраной государства. Его запрещено сносить. а любые реставрационные работы могут проводится только под контролем столичного департамента культурного наследия, сообщается на портале мэра Москвы.

Памятниками архитектуры стали двухэтажное здание усадьбы, сторожка и каменная ограда с воротами. Усадьба находится на территории бывшей Немецкой слободы в Старокирочном переулке недалеко от станции метро «Бауманская».

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов пояснил, что дом усадьбы выполнен в стиле классицизм, позднее дополненный деталями в других стилях. В интерьерах главного здания сохранилась лепнина потолков, лепные плафоны парадных залов, тонкие филенчатые пилястры, филенчатые двери и печи XIX века.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года признали объектами культурного наследия здания Немецкого рынка XIX — начала XX века на улице Фридриха Энгельса, они располагаются недалеко от Старокирочного переулка.

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