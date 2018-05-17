«Яркий аккорд земной жизни Богочеловека»: 17 мая – Вознесение Господне

Москва, , 09:07 — REGNUM Православные христиане по всему миру сегодня, 17 мая, отмечают один из главных церковных праздников — Вознесение Господне, который приходится на 40-й день после Пасхи.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в храме Вознесения Господня в Сторожках, у Никитских ворот в Москве.

«Вознесение — это заключительный, самый торжественный и самый яркий аккорд земной жизни Богочеловека, — обратился к участникам богослужения Кирилл. — Именно поэтому праздник Вознесения приводит нас в мирное, радостное состояние, которое поддерживается и богослужебными текстами, и священной музыкой».

Сегодня предстоятель Русской православной церкви совершит Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

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