Несладкое детство, недетский комикс, женщина-вамп и ирландские гопники

Москва, , 09:03 — REGNUM «Чудеса»

Детство — это время чудес. Особенно если это детство в прекрасной южной стране, среди природы. Отец четырех дочерей готов создать для них на ферме-пасеке райский уголок невинности, куда не заползет ни один змий. Но однажды все же и в этот замкнутый мирок проникает искушение — у девочек появляется шанс принять участие в телешоу «Страна чудес», рассказывающем о традиционных сельских промыслах. Отец скрепя сердце вынужден принять предложение внешне блестящей, но пустой внутри ведущей (Моника Белуччи), чтобы спасти свое быстро разоряющееся хозяйство. Что перевесит в душах девочек — легкие чудеса шоу-бизнеса или чудо семейного тепла и ежедневного тяжелого труда, освященного веками?

Итальянский режиссер Аличе Рорвахер обратилась в своем фильме к воспоминаниям о собственном детстве, проведенном на родовой пасеке. Фильм «Чудеса» был удостоен Гран-при жюри Каннского фестиваля в 2014 году.

«Дэдпул 2»

Болтливый Наемник опять с нами! Все такой же неубиваемый, неунывающий и слегка чокнутый. Или не слегка, но он с этим отлично справляется. Хотя на сей раз даже ему есть от чего свихнуться по-настоящему и поддаться унынию — жизненная драма довела его до ручки. Но попробуй с горя покончить с собой, обладая даром (или проклятием?) фактического бессмертия! Приходится жить дальше и разбираться со всеми этими валящимися, как из дырявого мешка, новыми обстоятельствами и новыми знакомствами. Удастся ли на сей раз Людям Икс привлечь убежденного «нейтрального хаотика» на «светлую сторону»? И как быть с упертым «терминатором», который, как и другой знаменитый человек-машина, явился из будущего ради некоего подростка — правда, не чтобы защитить его, а чтобы прикончить?

Сиквел полупародийного комикса-боевика Дэвида Литча о бессмертном супергерое порадует ценителей жанра зубодробительными стычками и шутками на грани и за гранью фола. Вниманию родителей — рейтинг 18+ дан фильму вовсе не по недоразумению, кино действительно только для взрослых! Не всякий, кто с виду напоминает дружелюбного «Человека-паука», может научить детишек хорошему.

«Третье убийство»

Детектив многие считают слишком облегченным и «низким» жанром. Но японцы уже не раз доказывали, что не существует низких жанров — есть только бездарные авторы. В фильме Хирокадзу Корээда детективная интрига является лишь поводом для куда более глубоких размышлений.

Вроде бы начало фильма не предлагает никаких загадок, требующих распутывания, — убийца схвачен и почти приговорен. Это рецидивист, который однажды уже совершил убийство, а значит, снисхождения не заслуживает. Но молодой адвокат Сигэмори, словно врач, склонен до последнего бороться за жизнь «пациента», несмотря на то, что тот в преступлении сознался. Тем более что защитник чем дальше, тем больше убеждается: правосудие готовится совершить ужасную ошибку — узаконенное убийство невинного человека…

«Конченая»

Роковая блондинка Элис, владеющая многими криминальными талантами, завлекает в свои сети сразу нескольких мужчин. Подобно наивным букашкам, они всего лишь ее добыча и часть сложного зловещего плана, хотя сами считают себя крутыми акулами преступного мира.

Фильм Вона Стайна снят в жанре неонуара, в его декорации, которыми послужили улицы и станции метро Будапешта, не проникает солнечный свет, а персонажи — сплошь негодяи. В роли Элис — Марго Робби, уже успевшая неоднократно блеснуть в ролях жестоких красоток, не останавливающихся ни перед чем («Отряд самоубийц», «Прощай, Кристофер Робин», «Тоня против всех»).

«За бортом»

Что делать, если ты мать-одиночка с тремя детьми? Не ныть и браться за любую работу, чтобы прокормить семью! Кейт, героиня комедии Роба Гринберга, так и делает. Однажды она, приобретя профессиональный пылесос, нанимается чистить ковры на яхте избалованного миллионера Леонардо, не привыкшего работать и прожигающего жизнь в бесконечных вечеринках. Кейт приходится терпеть от босса придирки и унижения. А на закуску он просто вышвыривает ее с работы, а купленный в кредит пылесос — за борт. Мог ли подумать вздорный плейбой, что вскоре он сам окажется за бортом своей яхты и роскошной жизни, а затем и в доме Кейт — в качестве ее супруга! Поскольку из-за несчастного случая он совершенно потерял память, ему приходится принять всю историю на веру и начать постигать на собственной шкуре, каково дается простым людям кусок хлеба. Интересно, сможет ли Лео стать из паразита человеком? А может быть, он обретет не только трудовые навыки, но и нечто большее?

«Моя бывшая подружка»

Обычно фразу «я живу с (нужное имя вставить)» взрослые люди понимают вполне однозначно. А вот у Винсена, героя эксцентричной романтической комедии Виктора Сент Макари, все в жизни куда запутаннее. Он расстался со своей прошлой пассией и поклялся вновь не наступать на эти грабли, но отказаться от женщины в доме не в силах и решил съехаться со своей бывшей подружкой Нефели, отвязной девицей без комплексов. Теперь они живут вместе, вот только спят порознь. Вроде бы такое мелькание перед глазами друг у друга обоих полностью устраивает, пока однажды судьба не сталкивает Винсена — в буквальном смысле слова — с симпатичной незнакомкой. И тут начинаются сложности. Винсен стесняется признаться своей компаньонке, что влюблен, а любимой — что живет не один. Робость и нерешительность заводят его в лабиринт лжи, из которого не видно выхода…

В фильме хватает обнаженки и откровенных разговоров, а потому любителям невинной романтики и несовершеннолетним он не очень подходит.

«Хулиганье»

Ирландские трудные подростки такие трудные… Конор и Джок — типичные гопники и, кажется, готовы из кожи вылезти, чтобы стать еще более типичными. У них одинаково быдловатые стрижки, «форменные» прикиды-адидасы и одинаково тупое выражение на лице, по обоим горько плачет тюряга, дожидаясь их совершеннолетия, — и им все это нравится! Сперва они шляются по улицам и делают всякие глупости, потом крадут велики и бьют стекла машин, а что же дальше будет? А вот что — роскошная жизнь миллионеров! Нужно только пересечь страну на чужих двухколесных лошадках, чтобы успеть разграбить потерпевшее крушение судно, где полно кокаина! На хвосте у ребят слегка чокнутый полицейский, а по дороге их ожидает множество самых неожиданных и безумных встреч… Поумнеют или нет?

Полнометражный дебют Питера Футта, возможно, заставит зрителей с чуть большим сочувствием взглянуть на тех, по кому мы иногда лишь скользим опасливым или брезгливым взглядом. Ну, или хотя бы развеселит.

«Пчелка Майя и Кубок меда»

Героиня этого полнометражного трехмерного мультфильма известна российскому зрителю еще по 80-м, когда мультсериал из жизни насекомых покорял сердца советских детей. На этот раз отважной пчелке предстоит принять участие в крупных соревнованиях среди букашек.

Кстати, мультфильмы о пчелке Майе сняты по мотивам книги немецкого писателя Вальдемара Бонзельса, написанной еще до Первой мировой войны. И, в отличие от мультиков, она вовсе не такая уж малышовская!

«Караваджо. Душа и кровь»

Документальный фильм итальянских кинематографистов рассказывает о творчестве и полной непростых перипетий судьбе великого живописца конца XVI начала XVII века Микеланджело Меризи да Караваджо. Новатор в живописи, положивший начало реализму, Караваджо был обладателем не только огромного таланта, но и страстного, вспыльчивого характера, что часто приводило к резким поворотам на его жизненном пути, заставляло менять города, покровителей, а то и совершать дерзкие побеги из тюрьмы. Художник прожил короткую и очень бурную жизнь, но сумел оставить потомкам множество великолепных работ, которые отличаются впечатляющей игрой света и тени, — совсем как в судьбе самого художника.

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