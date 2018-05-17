Бенедикт Камбербэтч сыграет скандального британского политика

Лондон, , 08:12 — REGNUM Бенедикт Камбербэтч сыграет в новом фильме руководителя кампании за выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) Доминика Каммингса, который был советником члена британского парламента Майкла Гоува, об этом 16 мая сообщила газета The Guardian.

Ожидается, что фильм будет рассказывать о том, как Каммингс возглавил организацию Vote Leave и победил своих противников. Издание напоминает, что власти до сих пор проводят расследование его участия в кампании Brexit. Сценарий к фильму напишет известный драматург Джеймс Грейам.

Читайте также: Тому Крузу не оставляют выбора в новом трейлере «Миссия невыполнима 6»

Напомним, организация Vote Leave была создана в октябре 2015 года политическими стратегами Мэтью Эллиотом и Домиником Каммингсом с целью объединения различных партий. На референдуме 2016 года за выход Великобритании из Евросоюза проголосовали 51,9% граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Энтони Хопкинс настолько вжился в роль, что его приняли за бомжа