Критики составили список лучших драматических фильмов о зомби

Лос-Анджелес, США, , 07:48 — REGNUM Составлен список лучших драматических фильмов про зомби, вышедших в период с 2012 по 2018 годы, над его составлением работали эксперты портала Vulure, список был опубликован 16 мая на сайте издания.

Первое место заняла лента «Батарейка» (2012), второе — «Тепло наших тел» (2013), на третьем оказался фильм «Мэгги» с Арнольдом Шварценегером. В ТОП-5 также вошли картины «От этого песок становится красным» (2016) и «Вопль» (2016).

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Напомним, фильм «Мэгги» («Заражённая») рассказывает о девочке-подростке, которая из-за болезни превращается в зомби. Её отец (Арнольд Шварценегер) отказывается помещать дочь в карантин и продолжает жить вместе с ней.

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