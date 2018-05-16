«Кина не будет»: более 10 лет пустует архангельский кинотеатр

Архангельск, , 23:47 — REGNUM Судьба здания кинотеатра «Мир», который стоит в центре Архангельска пустым уже более 10 лет, до сих пор не решена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание постройки 50 годов долгое время было одним из популярных мест отдыха горожан. В кризисные 90-е мэрия города отдала кинотеатр в ведение МУПа. Спустя десятилетие он был признан банкротом и горадминистрациявыставила здание на продажу. Депутат и предприниматель Хотеновский выиграл аукцион, купив здание почти за 75 мл рублей. Интересно, что благоустройство территории кинотеатра — это единственное, чем обременили нового владельца городские власти.

Последние семь лет в здании велась реконструкция и, по словам предпринимателя, главной проблемой стало восстановление инженерных коммуникаций.

«По сути, мы купили удобно расположенную, крепкую «коробку»: отопление, водоснабжение, свет — все было отключено. Здание расположено в центре Архангельска, где, если говорить об энергоснабжении, свободных мощностей, по большому счету, нет — все розданы ближайшим новостройкам. Внутри был разведен такой бардак, что, пожалуй, фильмы ужасов снимают в более приятной обстановке. Даже хорошо, что я не заглядывал в залы и коридоры, принимая решение об участии в аукционе… Крыльцо и то провалилось», — посетовал в интервью газете «Бизнес-класс» Владимир Хотеновский.

Недавно высокий забор, за которым велась реконструкция, был демонтирован и перед взором горожан предстал обновленный «Мир». Что будет на месте кинотеатра? В отсутствии информации пошли разные слухи — кто-то всерьез предполагал, что Хотеновский сам будет жить в отремонтированном здании.

«Любое дело не может существовать исключительно на идее. Самоокупаемость — ключевой вопрос. Есть несколько вариантов использования здания: изучаем, выбираем. Элитного жилья, вопреки очень странным, на мой взгляд, слухам, здесь, конечно, не будет. Сдача помещений «Мира» в аренду под торговые точки рассматривается в последнюю очередь. На первом месте — открытие культурно-развлекательного центра, где будут реализовываться и массовые образовательные программы, на бюджетные и спонсорские средства. Более конкретно пока не скажу — сам еще не знаю. Жалко потерянного не по нашей вине времени, но я до сих пор считаю этот актив интересным», — заявил Хотеновский «БК».

Губернатор области Игорь Орлов предложил сделать из здания Дворец бракосочетания (сегодня ЗАГС располагается на первом этаже одной из жилых многоэтажек). Эту идею Хотеновский и Орлов сегодня обсуждают, как отметил предприниматель, «всерьез».

Добавим, что судьбу других кинотеатров Архангельска тоже не назовешь радостной. Один из самых популярных кинотеатров прошлого столетия «Север» долгие годы стоял в полуразрушенном состоянии. Хотя здание является памятником архитектуры регионального значения и охраняется государством. В настоящее время ведется демнтаж здания.

Здание кинотеатра «Искра» вместе с участком выставлено на продажу, его не спас ни ночной клуб, ни кафе.

Кинотеатр «Модерн» был несколько лет передан Дому молодежи. Несмотря на то, что региональные власти пообещали тогда реконструкцию здания, сегодня его состояние, скорее говорит об упадке, чем о возрождении.