В «Ночь музеев» в Тамбове достанут шедевры из запасников

Тамбов, , 17:51 — REGNUM Тамбовская область 19 мая присоединится к ежегодной культурной акции «Ночь музеев», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Тема этого года — «Шедевры из запасников».

«Ночь музеев» будет проходить с 18 до 24 часов. Свои двери откроют: областной краеведческий музей, Тамбовская областная картинная галерея, Дом-музей Г.В. Чичерина, Музейно-выставочный центр Тамбовской области, Музей истории медицины Тамбовской области.

Все музеи области приготовили для гостей интересные и насыщенные программы: выставки и концерты, квесты и мастер-классы, авторские экскурсии и творческие встречи.

Посетив краеведческий музей и его филиалы, тамбовчане ознакомятся с интересными фактами о шедеврах из фондовых коллекций и их создателях, c историями музейных экспонатов, станут участниками интересных мастер-классов, увидят выступления ведущих коллективов Тамбова и области.

По традиции, в «Усадьбе Асеевых» накануне акции проведут День открытых дверей. Музейный комплекс не просто организует свободный вход и доступ к музейной экспозиции для всех желающих, но и готовит специальные тематические экскурсии, а также премьеру новой экскурсионной программы.

Непосредственно в день акции «Усадьба Асеевых» приглашает жителей и гостей Тамбова насладиться изысканными музыкальными шедеврами. В 20:00 праздничную программу откроет концерт гитарной музыки «La Guitarra». В 22:00 акцию продолжит ночной концерт солистов из России и Америки «Шедевры мировой музыки». Тамбов представит лауреат международных конкурсов Кирилл Макаров, артист Тамбовского камерного хора имени С.В. ахманинова, а Вашингтон — Анастасия Цыганок, солистка ансамблей Salt FX и Sol Bandits.