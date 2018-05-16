Появилась информация о второй части фильма «Человек из стали»

Лос-Анджелес, США, , 15:25 — REGNUM В сети появились слухи по поводу выхода второй части фильма «Человек из стали», ожидается, что главную роль в нём по-прежнему сыграет Генри Кавилл, об этом 15 мая сообщил портал ScreenGeek.

Издание отмечает, что, конечно, Супермен в исполнении Кавилла после выхода «Человека из стали» появился уже в двух фильмах DC.

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Однако, согласно имеющейся информации, руководство студии всегда хотело, чтобы вышел ещё один сольный фильм Супермена, вопрос стоял лишь один — когда именно он выйдет.

Масла в огонь недавно подлил сам Генри Кавилл, который опубликовал на своих страницах в соцсетях сообщение о том, что скоро выйдет какое-то большое объявление.

На данный момент это лишь слухи, но ожидается, что новый фильм про супермена появится в 2020 году. Это означает, что съёмки картины должны начаться в начале 2019 года или даже раньше.

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Есть предположение, что соответствующее объявление DC сделает на фестивале Comic Con, который пройдёт в Сан-Диего (штат Калифорния, США) в июле 2018 года.

Напомним, фильм «Человек из стали» вышел на большие экраны в 2013 году, при бюджете $ 225 млн картина смогла собрать в США более $291 млн. Сумма её общемировых сборов составила более $668 млн.

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