Тому Крузу не оставляют выбора в новом трейлере «Миссия невыполнима 6»

Лос-Анджелес, США, , 14:56 — REGNUM Кинокомпания Paramount Pictures выложила в сеть новый трейлер предстоящего фильма «Миссия невыполнима: Последствия», видео было опубликовано 15 мая на официальном YouTube-канале компании.

«Некоторые миссии не выбирают», — такое сообщение создатели фильма разместили в описании к видео.

Также сообщается, что мировая премьера картины пройдет 27 июля 2018 года. Роль агента Итана Ханта по-прежнему исполняет Том Круз.

Компанию на съёмочной площадке ему составили Алек Болдуин, Ребекка Фергюсон, Мишель Монаган, Генри Кавилл и Ванесса Кирби.

Руководил съёмками режиссёр Кристофер Маккуорри, который работал над созданием предыдущей части фильма — «Миссия невыполнима: Племя изгоев».

Напомним, в августе 2017 года стало известно, что во время съёмок одной из сцен «Миссия невыполнима: Последствия» Том Круз сломал ногу. Видео с данным эпизодом появилось в сети в январе 2018 года. Стоит отметить, что после получения травмы актер продолжил играть и довёл сцену до конца.

Читайте ранее в этом сюжете: Джон Траволта пустился в пляс на Каннском кинофестивале