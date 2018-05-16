Энтони Хопкинс настолько вжился в роль, что его приняли за бомжа

Стивенидж, Великобритания, , 03:23 — REGNUM О курьезном случае, приключившимся с актером Энтони Хопкинсом на съемочной площадке, рассказал режиссер современной киноверсии «Короля Лира» Ричард Эйр в интервью Digital Spy.

Режиссер поделился, что актер, бродивший в ветхой одежде по супермаркету со своими пожитками в тележке, настолько вжился в роль, что одна сердобольная дама приняла его за бомжа и даже сообщила ему адрес ночлежки.

Напомним, по сюжету трагедии Уильяма Шекспира Король Лир, преданный двумя своими дочерьми, начинает бродяжничать.

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