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В Нидерландах обнаружена неизвестная ранее картина Рембрандта

Культура

Ранее считалось, что полотно принадлежит кисти одного из учеников художника

Амстердам, 15 мая 2018, 22:50 — REGNUM  Неизвестная ранее работа голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна обнаружена в Нидерландах, передаёт NRC Handelsblad.

Как сообщается, картина «Портрет молодого человека», предположительно написанная в 1634 году, была приобретена полтора года назад на аукционе Christie’s историк Яном Сиксом за 137 тысяч фунтов.

Предполагалось, что полотно принадлежит кисти одного из учеников Рембрандта, однако позднее 15 разных экспертов сошлись во мнении, что это работа самого великого живописца.

По информации издания, владелец картины намерен в ближайшее время вновь выставить её на аукцион. Пока же картина выставлена в Эрмитаже в Амстердаме.

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