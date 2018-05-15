Сокровища московских коллекционеров в библиотеке имени М.А. Волошина

Лидия Рыженко, , 22:00 — REGNUM

Экспонировать памятники из частных собраний — дело непростое. Не каждый коллекционер согласится обнародовать свои сокровища, а кто-то побоится за сохранность памятников во время транспортировки или попросту не захочет расстаться с произведением искусства, которое годами стоит на родном камине, даже на несколько недель. Тем важнее, что исключения бывают и уникальные памятники, о которых знают единицы, все же «выходят в свет» и, случается, удивляют даже искушенную публику.

Выставка «Кабинет диковин. Искусство древних цивилизаций и традиционных культур из российских частных собраний» вполне претендует на музейную сенсацию, несмотря на то, что она проходит до 31 мая сего года не в музее, а в московской библиотеке имени М.А. Волошина ЦБС ЦАО. Этот известный в Москве «восточный дом», отмечающий в эти дни столетний юбилей, соединяет в своей работе классическое востоковедение, уникальные собрания книг и выставочную деятельность, причем работе с частными коллекционерами здесь уделяется особое внимание.

«Мы считаем, что произведение искусства обязательно должно радовать глаз широкой публики, — отметил в беседе с ИА REGNUM директор библиотеки Сергей Куприянов. — Приятно, что в большинстве случаев наши друзья-коллекционеры не отказывают, и вот уже многие годы мы делаем выставки подлинных произведений искусства, преимущественно восточного, показывая то, что раньше видели единицы. Интерес здесь обоюдный: готовя памятники к экспонированию, мы подключаем к процессу ведущих экспертов-искусствоведов и историков; в итоге вещь возвращается после выставки к владельцу с большим информационным портфолио, в котором нет лакун, а порой и становится объектом научного интереса и публикации».

«Кабинет диковин», по замыслу авторов, — это история о воображаемом путешественнике и коллекционере рубежа XIX—XX столетий, который, собирая редкости и произведения искусства, погружается в пространство мировой культуры, постепенно понимая, как оно велико и как оно не ограничивается сугубо европейскими эстетическими идеалами и ценностями. В экспозиции представлены подлинная античная керамика VI—IV вв. до н.э. из Афин, Этрурии и с Кипра, памятники древнеегипетского искусства, великолепные образцы керамики культур Мезоамерики и Перу V—XII вв., декоративно-прикладное искусство стран буддийского региона, впечатляющая крупная скульптура из стран тропической Африки и островов Индонезии.

«География этих памятников не случайно так широка, — говорит куратор проекта, известный египтолог Виктор Солкин. — Мы попытались представить, как европейский собиратель, оттолкнувшись от руин Рима, страсти к Античности и графики Дж. Пиранези, которая тоже присутствует у нас в оригиналах, открывает для себя мир. Все памятники из восьми частных собраний, которые вошли в проект, разделены на темы «очарование античности», «священная власть», «образы женственности», «ритуал и ужас», «священные животные», «богатство и торговля», «образы богов и предков» и т.д. Невероятно интересно, насколько по-разному и, одновременно, сходно по внутренним смыслам, символизму, разные традиционные культуры отвечают на один и тот же вопрос. С одной стороны, фаянсовая статуэтка великой египетской богини Исиды, которая в конце I тысячелетия до н.э. почиталась по всему Средиземноморью и марокканские височные серьги в виде серебряных женских грудей, декорированных оберегами и коралловыми подвесками, а с другой — полупрозрачные стеклянные сосуды для ароматов из Сирии II—I вв. до н.э. и монументальная женская курительная трубка камерунского племени Бамум, XIX века, в форме двух духов иного мира, вызывающих богиню плодородия, — все это образы женственности, разные, но очень дополняющие друг друга. Или вот другая тема: вождь и его священная власть. Здесь мы показали, казалось бы, невероятное сочетание великолепных образов керамики американских культур чиму и мочика, из Перу, — это объемные сосуды в виде сидящих воинов и верховного правителя-жреца, а рядом — бронзовый образ египетского бога Амона, VI в. до н.э., египетские же символы власти середины II тысячелетия до н.э. и деревянный, покрытый невероятной резьбой «рюкзак», в котором носили сына-первенца женщины племени даяков. Разные континенты и эпохи. Но идея о божественном происхождении царской власти и об ее преемственности через поколения — одна и та же».

Среди экспонатов, как рассказали организаторы, есть памятники с большой историей. В самом начале XX века голландский дипломат и собиратель Дж. У ван Аштенберг долгие годы собирал произведения американского искусства, путешествуя по Гватемале, Перу, Колумбии. Его собрание было одним из самых знаменитых в Европе. Потомки долго экспонировали коллекцию в залах музея Алларда Пирсона в Амстердаме, однако в 2003 году эти памятники стали сенсацией на торгах одного из крупнейших европейских аукционов. Известный российский исследователь традиционных культур и коллекционер Юрий Макаренко сделал все возможное, чтобы приобрести лучшие произведения, которые оказались в России. Гордость коллекции — сосуд культуры мочика в виде бога-лиса, которого древние перуанцы считали священным животным луны и великим воином-шаманом, был создан на другом краю света на рубеже V—VI веков новой эры и сейчас его можно увидеть среди редкостей «Кабинета диковин».

«Мы очень признательны владельцам этих замечательных произведений искусства, — продолжает Виктор Солкин. — Юрий Макаренко многие годы собирает памятники античной цивилизации и вещи традиционных культур, Александр Вержбицкий и Александр Савинов — европейское искусство, в котором порой так изысканно «цитируется» древность. Елена Лисовская предоставила нам лучшие образцы африканского ювелирного искусства, а Сергей Куприянов и Екатерина Прокошева — буддийские вещи из своих собраний, включая грандиозного, весом около 300 кг Будду из Мьянмы, выполненного в XIX веке из тикового дерева и золота. Порой у коллекционеров, которых интересуют многие темы, складываются свои «кабинеты диковин». Из таких собраний Дмитрий Егорченков и Александр Шумов поделились лучшими произведениями. Мы, в свою очередь, стараемся подойти к процессу по самым строгим музейным критериям, прежде всего, относительно провенанса вещей, которые мы экспонируем и который должен быть безупречным».

Порой на таких проектах случаются удивительные истории, проекты внутри проекта. Так, Александр Шумов многие десятилетия тому назад приобрел в известной европейской галерее древнеегипетский памятник IV в. до н.э. — плиту с рельефным изображением молодого мужчины, которая была скульптурной моделью или, говоря проще, итогом экзамена древнего мастера на профессиональную состоятельность. Плита продавалась разбитой, как пять разрозненных кусков камня. По инициативе Виктора Солкина специально для проекта «Кабинет диковин» древний памятник был отреставрирован талантливой художницей-реставратором Натальей Кончаковской. Работы проходили на базе московского мемориального музея-мастерской выдающегося скульптора С.Т. Коненкова под научным руководством известных российских реставраторов Юрия Любченко и Владимира Яковлева: памятник такого художественного уровня требовал внимания самых опытных специалистов. Итог — древний шедевр очищен от грязи и следов неудачного склеивания, консолидирован и вновь белоснежен, то есть стал таким, каким он был в руках египетского мастера, жившего за три века до рождения всем известной Клеопатры VII.

Как и положено настоящему «Кабинету диковин» XIX столетия, выставка включает в себя не только произведения искусства, но и раритетные книги, в частности, фолианты XVIII века, созданные бенедектинским монахом Бернаром де Монфоконом, описывавшим древности из собраний монарших семей Европы, и даже страницы из бестиария, сохранившие удивление Европы от такого удивительного и непостижимого мира Востока.

«Задумывать такие выставки — большое удовольствие и кропотливая работа, — отмечает Сергей Куприянов. Руководя «Волошинкой» уже шесть лет, я считаю, что современная библиотека должна удивлять читателя, заставлять его погружаться в пласты смысла, делать все, чтобы увидев поразительный предмет или старинный манускрипт, он захотел взять в руки книгу и стать читателем. В наш век гаджетов и электронных ресурсов бумажная книга, как ни удивительно, чрезвычайно востребована, если ее правильно предложить. К счастью, наши начинания очень поддерживает руководство: по инициативе руководителя департамента культуры Москвы и нашего большого друга Александра Владимировича Кибовского мы сейчас получаем дополнительно музейный статус и, к счастью, давно обрели узнаваемое лицо среди библиотек Москвы — наших уважаемых коллег. Однако без таких выставок, частных коллекционеров, неравнодушных друзей всего этого не было бы».

В завершении остается добавить одну важную в наше время деталь: как и все выставки, проходящие в залах библиотеки имени М.А. Волошина ЦБС ЦАО, «Кабинет диковин» — проект некоммерческий. Для того, чтобы удивиться разнообразию форм наследия человечества и при этом задуматься о сходстве идей, которыми человек жил в разные эпохи в разных уголках планеты, не нужно покупать билет. Нужно просто прийти в библиотеку и разделить с ней радость столетнего юбилея.