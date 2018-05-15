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В Узбекистане победителей конкурса «Молодой книголюб» наградят автомобилями

Культура

Средства будут выделены из «источников, не запрещённых законодательством»

Ташкент, 15 мая 2018, 20:52 — REGNUM  В Узбекистан победителям конкурсов любителей книги будут вручать легковые автомобили. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента республики, опубликованном 15 мая на сайте правительства.

В документе отмечается, что в ходе масштабных реформ в республике большое внимание уделяется повышению интеллектуального и культурного уровня населения.

В постановлении отмечаются успехи конкурса 2017 года «Ёш китобхон» («Молодой книголюб»), в котором приняли участие 250 тыс. человек. Победителям были вручены легковые автомобили.

Глава государства поручает провести конкурс «Ёш китобхон» в 2018 году. Средства будут выделены из фонда развития союза молодежи Узбекистана и «иных источников, не запрещённых законодательством».

Как сообщало ИА REGNUM, с января по апрель в Узбекистане проходил конкурс чтецов Корана, в котором приняли участие 5 тыс. человек. Конкурс состоял из двух номинаций — чтение Священного писания с листа и наизусть. Победителей конкурса наградили автомобилями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане в конкурсе чтецов Корана участвуют 5 тыс. человек

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