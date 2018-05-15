На Урале вновь рассматривается дело о передаче РПЦ зданий трёх колледжей

Екатеринбург, , 17:11 — REGNUM На Урале в Свердловском арбитражном суде началось рассмотрение дела о передаче зданий трёх колледжей в собственность Екатеринбургской епархии. Представители церкви оспаривают решение министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе заседания стороны представили свои аргументы и свидетелей. Представители епархии представили фотографии, свидетельствующие о том, что здания колледжей до 1918 года носили религиозный характер и по закону о реституции должны быть переданы РПЦ. Представители министерства не отрицают, что ранее в зданиях располагался пансионат и религиозные училища, однако документов о том принадлежали ли они епархии собрано недостаточно. Более того в советский период истории площадь одного из училищ значительно увеличилась и под зданием находится бомбоубежище, также построенное во времена СССР. В итоге в суде был объявлен перерыв до 7 июня, сообщает Накануне.ру.

Как сообщало ИА REGNUM, свои претензии на здания трёх колледжей в центре Екатеринбурга епархия огласила в 2017 году. Речь идёт о зданиях Свердловского мужского хорового (проспект Ленина, 13), Екатеринбургского экономико-технологического (ул. Декабристов, 58) и Екатеринбургского монтажного колледжей (ул. Декабристов, 83), которые являются объектами культурного наследия. Однако в министерстве отказали в передаче их РПЦ. После этого представители церкви обратились в суд, оспаривая решение Мингосимущества.

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Осенью 2017 года рассмотрение дела начал Свердловский арбитражный суд и в итоге отказал в требованиях РПЦ. Представители епархии обжаловали решение в апелляционном порядке, но и 17-й арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе. Тогда РПЦ направило кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа и дело было возвращено на повторное рассмотрение.

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Отметим, что в свою очередь представители министерства обжаловали в кассационном порядке решение Арбитражного суда Уральского округа по делу о передаче Екатеринбургской епархии зданий трёх колледжей в центре города и жалоба будет рассмотрена в Верховном суде.

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