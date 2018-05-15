В США ушел из жизни композитор Гленн Бранка

Вашингтон, , 15:31 — REGNUM В США в возрасте 69 лет скончался гитарист и композитор Гленн Бранка, об этом написала его супруга Регина Блер на своей странице в Facebook.

«Гленн Бранка скончался во сне прошлой ночью от рака горла», — написала Блер.

В своем обращении к поклонникам композитора вдова музыканта выразила благодарность за «возможность жить и работать с таким удивительным источником идей и творчества в течение последних 18 лет».

«Несмотря на свою брутальную внешность, он был заботливым и преданным человеком. Вместе мы строили наш маленький мир. Я так люблю его и так опустошена», — добавила она.

Гленн Бранка родился 6 октября 1948 года в Пенсильвании (США). В 1976 году он основал группу Theoretical Girls, однако в 1981 году покинул ее и начал сольную карьеру, выпустив знаменитый альбом The Ascension.

Артист известен своими экспериментами в жанре шумового гитарного минимализма. Он также сотрудничал с такими известными группами, как Helmet, Sonic Youth и Swans.