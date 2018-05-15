Вторник, 15 Мая 2018 года
19:04:10 МСК

В США ушел из жизни композитор Гленн Бранка

Культура

Несмотря на свою брутальную внешность, он был заботливым и преданным человеком

Вашингтон, 15 мая 2018, 15:31 — REGNUM  В США в возрасте 69 лет скончался гитарист и композитор Гленн Бранка, об этом написала его супруга Регина Блер на своей странице в Facebook.

«Гленн Бранка скончался во сне прошлой ночью от рака горла», — написала Блер.

В своем обращении к поклонникам композитора вдова музыканта выразила благодарность за «возможность жить и работать с таким удивительным источником идей и творчества в течение последних 18 лет».

«Несмотря на свою брутальную внешность, он был заботливым и преданным человеком. Вместе мы строили наш маленький мир. Я так люблю его и так опустошена», — добавила она.

Гленн Бранка родился 6 октября 1948 года в Пенсильвании (США). В 1976 году он основал группу Theoretical Girls, однако в 1981 году покинул ее и начал сольную карьеру, выпустив знаменитый альбом The Ascension.

Артист известен своими экспериментами в жанре шумового гитарного минимализма. Он также сотрудничал с такими известными группами, как Helmet, Sonic Youth и Swans.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить