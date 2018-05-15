К акции «Ночь в музее» присоединятся парки Москвы

Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве к акции «Ночь в музее» присоединятся столичные парки. В акции примут участие 12 зон отдыха, сообщается на портале мэра Москвы.

Стоит отметить, что посетить все мероприятия акции можно бесплатно. В 2018 году тема акции «Ночь в музее» — «Шедевры из запасников».

В департаменте культуры Москвы пояснили, что многие столичные парки имеют уникальную историю и сами по себе являются музеями под открытым небом.

Кроме того, на их территории расположены выставочные комплексы с временными и постоянными экспозициями.

Во время акции посетители смогут послушать джазовые концерты, сходить на выставки, вечерние и ночные экскурсии с фонариками и принять участие в карнавале.

В частности, в парке «Зарядье» с 18:00 до 00:00 можно будет увидеть парадное шествие стрельцов в костюмах образца XVI — начала XVIII века.

В Парке Горького можно будет бесплатно посетить выставку «Парк Горького. Начало».

В «Музеоне» впервые откроют вернисаж современного искусства, на котором представят свои работы молодые художники. Также в «Музеоне» пройдут две бесплатные экскурсии.

В усадьбе Воронцово москвичей и гостей столицы ждут на экскурсию с фонариками. Гостей проведут по маршруту «Легенды старой усадьбы».

В музее-усадьбе «Кусково» можно будет познакомиться с единственным в Москве французским регулярным парком, планировка которого сохранилась в неизменном виде.

Любителей джаза ждут в музее-заповеднике «Царицыно». Там на ступенях Большого дворца выступят два джазовых коллектива.

В Москве акция «Ночь в музее» пройдет с 19 по 20 мая. Большая часть мероприятий пройдет с 18:00 с 00:00. В этом году в рамках акции до позднего вечера будет открыто более 200 площадок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Москве в рамках акции «Ночь музеев» состоялось более 2,1 тысячи мероприятий по всему городу. Музеи, галереи, школы искусств и арт-центры посетили более 520 тысяч человек.

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