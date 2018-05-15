Почему Одиссей привязал себя к мачте? Записки врача-фониатра

Дмитрий Тёткин, , 09:42 — REGNUM

Не знаю бывает ли так у вас, дорогой читатель, что посещение книжного магазина приводит скорее в состояние рассеянного уныния и полной безнадёжности, чем безмятежной радости. Хочется выть, мычать, кукарекать, рычать, гавкать, квакать, жужжать. И дело не только в ценах. А ещё и в чрезмерном выборе. Слишком много мусора, где нужно искать жемчужные зёрна. Слишком много гениев, талантов и посредственностей, которые борются за то, чтобы вы их прочитали. В такое время задумываешься о том, а как бы вообще пошла история человечества, если бы письменность никогда не изобрели. Есть ведь у нас голос? Он ведь многое может выражать? Ну и пользовались бы им? Говорят, что Гомер прекрасно обходился рассказыванием эпоса без всяких значков на бумаге. Если бы голос был важней текстов, то по крайней мере у всех была бы хорошая память. Может быть, хотя бы начали наконец друг друга слушать. Вообще это хороший замысел фантастического романа с альтернативной историей человечества, где письменности никогда не появилось, а цивилизация оставалась устной. Дарю. Но в реальности письменность появилась, книжек много…

Вот, кстати говоря, удивительная книжка об истории голоса, которая написана практикующим французским фониатром мирового уровня. То, что он фониатр высочайшего класса, делает повествование полным реальных случаев из практики, а то, что он француз — ещё и обрекает на великолепный эссеистический стиль, блистательную эрудицию, уважение к культуре слова. Это вторая научно-популярная книга автора про голос, которая выходит на русском. Давайте дадим слово самому писателю, который описывает в первой (вышедшей пару лет назад, «Власть голоса»), что же написано во второй…

«Таким образом, выбрав этот путь между наукой, медициной и эмоциональным миром голоса, щедрый на научные приключения, встречи и удивительные истории, я хотел понять, как возник человеческий голос. Этому посвящена моя книга «Одиссея голоса». В ней я позвал читателя в удивительное путешествие во времени, чтобы проследить процесс эволюции на нашей планете и возникновения голоса у Homo sapiens. Я рассказал о том, как устроен речевой аппарат человека в сравнении с крупными обезьянами. Но хотя я всего себя посвящал изучению человеческого голоса, я так и не нашел ответа на вопрос: почему же он имеет такую власть?»

Ни много ни мало. Голос в планетарном масштабе. Всё чистая правда. Надо заметить. Увлекательнейшее чтение, которое может быть полезным как всем профессионалам голоса: актёрам, певцам, выступающим публично людям, так и просто любознательным читателям, поскольку, согласитесь, если мы не глухонемые, то голос почти всегда с нами, однако мы почти никогда всерьёз о нём не задумываемся. Из книги вы, например, можете узнать ответ на самый животрепещущий вопрос современности: почему, когда дышишь гелием из шариков, то голос становится писклявым и смешным, как в мультиках…

Оказывается, голос тесно связан и со слухом. Было бы интересно и научиться слушать. Меня давно привлекает идея послушать дельфинов, китов и всё разнообразие шумов и голосов Земли… Особенно в контексте планетарной эволюции. Некогда. Книга даёт такую возможность. Есть там и множество любопытных научных фактов и о людях. Например.

«У шестидесятилетней женщины опосредованное влияние андрогенов может найти отражение в избыточном оволосении. Мазок из шейки матки показывает атрофию эпителия. Тот же самый результат получается при исследования мазка, взятого с голосовых складок»

Согласитесь, когда это знаешь, как-то спокойней. Или. Продолжая тему гормонов и голоса.

«Кастрация у певцов не была полной, как у евнухов. Техника была отработана. Следовало «уничтожить» тестикулы, воспрепятствовать образованию мужских гормонов. Как писал Шарль д`Ансийон, опубликовавший в 1707 году трактат о евнухах, мальчикам давали опиум или помещали в горячую ванну, чтобы достичь хотя бы частичного эффекта анестезии. Затем делали надрез над тестикулами. Перевязывали семенные канатики, среди которых находился не только семяпровод, но и яичковые артерии и вены. Из-за этого за десять-пятнадцать дней развивался некроз тестикул. Певческая кастрация чаще всего не была полной, и это объясняло, почему многие кастраты имели эрекцию и либидо, чем они и хвастались. Хирургами в те времена были цирюльники»

Вспомните, когда будете проходить мимо модного барбершопа. Конечно, в книге вы найдёте не только про голос в контексте «секса» или «власти» (все знают, что львы редко пищат), но и множество реальных историй про человеческие несчастья (от автокатастроф до болезней) и попытки врача-фониатра прийти на помощь. Интересно, что в книге много практических советов о том, как сохранить голос, что лучше есть или пить перед выступлением. Можно ли устрицы и шампанское, икру… И так далее…

Пусть небольшие, но частые культурологические экскурсы делают книгу, безусловно, интересной для самых широких кругов читателей, которые любопытствуют об устройстве самих себя. И ищут спасение от плохой литературы в «нон-фикшн». Несмотря на название, насколько я помню, в книге всё-таки не был упомянут хитроумный Одиссей, который просил привязать себя к мачте, а матросов заткнуть уши воском, чтобы услышать божественное пение сладкоголосых сирен, но не сойти с ума и не погибнуть… Воистину, в мире существует огромное количество мифов, текстов, фильмов — про голос. Равно как тренингов (например, театральных и певческих), этнических вокальных традиций… Всего этого в книге нет, поскольку она написана практикующим врачом. Скорее вы узнаете про подробности лазерного удаления полипов в носоглотке, чем про лады греческой музыки или джазовую импровизацию. Вселенная голоса слишком неохватна для одной книги. Пусть позновательной, доступно написанной, которую стоило бы иметь каждому лору в районой поликлинике, но не только. Вам тоже. И да… вот ещё. Чуть не забыл. Вы когда-нибудь завидовали счастью стайки глухонемых, которые жадно и радостно общаются жестами и обнимаются где-нибудь в час пик в метро? Ценя каждую секунду драгоценного общения. Безо всякого голоса.