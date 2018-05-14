Актер из сериала «Воронины» борется с раком легких

Москва, , 10:30 — REGNUM Причина, по которой народный артист России Борис Клюев, актер из сериала «Воронины», проходит лечение — рак легких, об этом в комментарии НТВ сообщил его коллега, режиссер Малого театра Владимир Бейлис.

Отвечая по телефону на вопрос журналиста, Бейлис подтвердил страшный диагноз артиста, однако он не смог уточнить, идет ли Клюев на поправку.

«Кто знает это сейчас? Делаются процедуры, все делается для того, чтобы это было исправлено», — сказал режиссер.

Он добавил, что Клюев продолжает работать в театре, несмотря на болезнь. Артист снимается в кино, задействован сразу в четырех постановках и преподает актерское мастерство в театральном вузе.

«Конечно, он играет. Я с ним говорил, он сказал, что было трудновато, но сейчас уже лучше», — пояснил Бейлис.

Напомним, в конце апреля в ряде СМИ появились сообщения, что у 73-летнего Клюева возникли осложнения с легкими. Тогда ложиться в больницу артист не стал, а сообщения в прессе опроверг, заявив, что с ним все в порядке.

Борис Клюев известен зрителю по сериалу «Воронины», в котором сыграл Николая Петровича. Он также снимался в серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в роли Майкрофта Холмса, и исполнял роли в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук».