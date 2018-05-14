Более 6 тыс. книг собрали москвичи для библиотек России

Москва, , 10:25 — REGNUM В Москве за первый месяц после старта акции «Скорая библиотечная помощь» жители столицы собрали более 6 тысяч книг, сообщается на портале мэра Москвы.

В ходе акции, организованной департаментом культуры, любой желающий мог принести прочитанные и ненужные книги в Центральную деловую библиотеку.

Библиотеки Москвы получили более 11 тыс. книжных новинок

В дальнейшем издания собранные книги пополнят библиотечные полки других городов России. В основном это сельские библиотеки, у которых есть потребность в расширении фонда.

В Московской дирекции по развитию культурных центров пояснили, что с помощью акции вдохнули в уже прочитанные книги новую жизнь.

«Акция бессрочная, поэтому если у граждан дома лежат ненужные книги в хорошем состоянии, то можно приносить их в Центральную деловую библиотеку», — уточнили в дирекции.

Литература может быть познавательной и художественной, классической или научно-популярной. Главное условие, чтобы было хорошее состояние книг.

В настоящее время книги оправлены в библиотеки Ярославской области, на Алтай и в Суздальский район Владимирской области.

Кроме того, собранные книги будут отправлены в Карелию, Бурятию, Чувашию, Новгородскую и Брянскую области.

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Как сообщало ИА REGNUM, московские библиотеки обновили свои книжные фонды. С начала 2018 года в библиотеки поступило более 11 тысяч книжных новинок.

На полках библиотек Москвы появились произведения современных российских и зарубежных писателей, которые становились лауреатами и финалистами национальных литературных премий.

В частности библиотечные фонды пополнили более 40 наименований книг современных писателей.

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