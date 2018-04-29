На Алтае по случаю цветения маральника провели грандиозный праздник

Барнаул, , 14:39 — REGNUM Когда на Алтае зацветает маральник (вечнозеленый кустарник, его называют ещё сибирская сакура) склоны гор становятся фиолетовыми. Посмотреть это непередаваемое зрелище ежегодно собираются тысячи туристов. Вот и сегодня, 29 апреля, в туристической зоне «Бирюзовая Катунь» по случаю проведенияпраздника «Цветение маральника», который открывает летний туристический сезон, было многолюдно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В этом году организаторы форума Visit Altai объединили несколько традиционных мероприятий его программы: специализированную выставку «АлтайТур. АлтайКурорт», фестиваль «Крестьянское гостеприимство» и презентацию муниципалитетов Алтайского края. Жители региона представили историю своего района, творческие коллективы и народных умельцев, угощали необычными блюдами, рассказывали о своём быте. Отдельная площадка посвящена мастерам— они демонстрировали на празднике свои работы: различные сувениры, изделия из глины, камня, кожи, стекла и многое другое. Такжебыла организована большая экскурсионная программа: в Тавдинские пещеры, на пасеку, обзорные экскурсии, и самое главное — поездки к местам массового цветения маральника.

«Праздник «Цветение маральника» показывает гостям Алтайского края не только красоту природы нашего региона, раскрывает наш туристический потенциал, но и нашу культурную жизнь», — отметил в ходе торжественной части алтайский вице-губернатор Андрей Щукин.

То что в этом году доставку гостей на праздник организовали туроператоры Новосибирска и Томска, еще раз подтверждает не только межрегиональный статус массового мероприятия, но и эффективность современного механизма популяризации туристических возможностей нашего региона и привлечения туристов в Алтайский край, отметил начальник краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

Напомним, праздник «Цветение маральника» проходит в Алтайском крае уже в шестой раз. Мероприятие получило гран-при регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма «RussianEvent Awards-2014» в номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма».

Близость к главной транспортной туристической артерии региона — Чуйскому тракту делает праздник доступным для гостей не только из Бийска и Барнаула, но и из различных регионов Сибирского федерального округа. Туристы часто включают «Цветение маральника» в программу отдыха майских выходных, но многие отправляются в предгорья Алтая специально на праздник.

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