«Ночь театров» в Москве наступит 24 марта

Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве в четвертую субботу марта (24 марта) пройдет традиционная акция «Ночь театров». Акция в столице проводится в шестой раз, сообщается на портале мэра Москвы.

В ежегодной акции примут участи около 60 столичных театров. Гости фестиваля смогут посетить открытые репетиции, спектакли и мастер-классы в московских театрах.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут встречи с актерами, драматургами и представителями театральных династий.

Тема акции «Ночь театров» в 2018 году — «Театральные семьи. Театральные легенды».

Москвичи и гости столицы могут бесплатно посетить любое понравившееся мероприятие.

Но, стоит отметить, что для этого необходимо записаться по телефону справочной службы выбранного театра или пройти регистрацию на его официальном сайте.

Начнется «Ночь театров» в 21:40 показом оперного дефиле Московского музыкального театра «Геликон-опера», а последнее мероприятие завершится 25 марта в 03:00.

Запись на мероприятия акции «Ночь театров» откроется 20 марта в 12:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве «Ночь театров» в 2017 году прошла 26 марта. Специальные программы в рамках акции представили зрителям около 60 городских театров.

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