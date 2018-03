Леди-расхитительница, девочки на свидании, призрачные селфи и гном-детектив

Москва, , 09:14 — REGNUM «Tomb Raider: Лара Крофт»

Неправда, что в уже расхищенной гробнице бесполезно искать сокровища. Голливуд давно освоил чудо-технологии, позволяющие превратить выработанные еще при царе Соломоне копи в золотое дно. Приквелы и спин-оффы там, где невозможно сделать сиквел, ремейки, перезагрузки… Особенно если основой является культовая компьютерная игра, пусть и с геймплеем не от первого лица — все равно каждый игрок вкладывает в похождение что-то свое и может сказать «я так вижу», а уж режиссер тем более.

Лара Крофт — молодая, независимая девушка, она учится в колледже, и работает курьером за гроши, разъезжая по городу на мотоцикле. Странная жизнь для дочери весьма богатого отца, который пропал в одном из своих путешествий, когда она была еще совсем девчонкой. Но Лара, даже став совершеннолетней, не желает заниматься отцовским бизнесом — как и верить в то, что отец погиб. Вот уже семь лет она пытается найти ключи к загадке его исчезновения. И наконец, находит этот ключ — в прямом смысле слова. Послание от отца заставляет ее отправиться в полное смертельных опасностей путешествие к острову, где находится зловещая гробница, потусторонними секретами которой пытается, как и положено, завладеть тайная и вооруженная до зубов организация. На ее пути, как и в игре, встанут решительно настроенные злодеи, стихия, коварные ловушки и трудные головоломки. В роли Лары — подающая надежды шведская актриса Алисия Викандер («Эйфория», «Погружение»), сменившая уже слегка вышедшую из героико-сексапильного возраста и разочарованную неуспехом своего второго фильма о расхитительнице гробниц Анджелину Джоли. Алисия в ранней юности провела за игрой Tomb Raider немало часов. Натурой для съемок фильма послужила Южная Африка.

«Леди Бёрд»

Трагикомедия режиссера Греты Гервиг удостоена двух премий «Золотой глобус» — за лучший комедийный фильм и за лучшую женскую роль в комедии (Сирша Ронан). Фильм выдвигался на «Оскар» в пяти номинациях, но не получил ни одной статуэтки.

Старшеклассница Кристин не блещет особыми талантами или красотой — девчонка как девчонка. Она живет в городе Сакраменто и ходит в выпускной класс католической школы, но мечтает о Нью-Йорке, свободе и широких горизонтах — наверное, потому она выбрала себе необычный псевдоним — Леди Бёрд (Птица) и просит так себя называть. Она красит волосы в странный цвет, ведет себя вызывающе и, как и положено подростку, спорит и ссорится с матерью. И, конечно же, встречается с мальчиком из соседней мужской школы, при этом вовсе не собирается вести себя, как монашка.

Трогательный и искренний фильм о взрослении — о том, что знакомо и близко каждому — ведь последний школьный год и первая «серьезная» любовь были у всех…

В фильме нашли отражение моменты биографии Греты Гервиг — судя по косвенным признакам, героиня поступила в то самый колледж в Нью-Йорке, в котором училась Гервиг, а события фильма приходятся на 2002−2003 годы, когда она сама заканчивала школу — и тоже католическую.

«Можно только представить»

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю создания знаменитого хита I Can Only Imagine христианской рок-группы из Техаса MercyMe («Помилуй мя»).

Барт Миллард в детстве мечтал играть в американский футбол, но сломал лодыжку и о спортивной карьере пришлось забыть. Чтобы чем-то занять время, подросток начал петь в церковном хоре, у него обнаружился музыкальный дар и одновременно он начал всерьез задумываться о вере и религиозном служении. С отцом, который воспитывал его один, у него были сложные взаимоотношения — любовь и взаимное непонимание шли рука об руку. Отец не поддерживал мечты сына о музыкальной карьере, но Барт все же собрал свою рок-группу — так любовь к музыке и вера соединились воедино. В 1999 году Милард написал песню I Can Only Imagine («Можно только представить»), которая мгновенно стала хитом, альбом, в который она вошла, разошелся в более чем ста тысячах копий. Песня является обращением к Богу, но музыкант посвятил ее своему отцу, умершему от рака.

Surrounded by Your glory, what will my heart feel?

Will I dance for You Jesus or in awe of You be still?

Will I stand in Your presence, to my knees will I fall?

Will I sing hallelujah, will I be able to speak at all?

«До свидания там, наверху»

Фильм режиссера Альбера Дюпонтеля снят по одноименному роману Пьера Леметра, получившего за него Гонкуровскую премию.

История начинается в последние дни Первой мировой войны. Бессердечный карьерист капитан Прадель, решая выслужиться напоследок, посылает своих солдат на никому не нужный штурм хорошо обороняемой высоты. Молодой художник, сын богача Эдуар Перико спасает жизнь своему товарищу, бедняку Альберу Мейлару, но ему самому осколок снаряда сносит пол-лица. Художник не хочет возвращаться к родным обезображенным калекой, предпочтя, чтобы его считали умершим. Скрываясь под маской, он начинает создавать острые антивоенные картины, благодарный Альбер во всем помогает ему. Необычные, смелые работы и экстравагантные выходки вскоре приносят «человеку без лица» известность.

А тем временем пройдоха Прадель, открыв на гражданке свой похоронный бизнес, зарабатывает на аферах с перезахоронением тел погибших солдат. Разбогатевший негодяй оказывается по иронии судьбы в глазах отца Эдуара хорошей партией для сестры художника. Теперь жизненные пути друзей и их старого врага не могут не пересечься. У Эдуара давно чешутся руки примерно наказать тех, кто своим равнодушием и жаждой наживы вверг Европу в кровавую бойню и неплохо нагрел на ней руки…

«Жили-были»

Не так давно на экранах страны прошел фильм Владимра Котта «Карп отмороженный» — о жизни российской глубинки, ее пустеющих деревень. И вот теперь к той же теме обращается Эдуард Парри в своей комедии о необычном любовном треугольнике. Его герои — два еще крепких старика, закадычных приятеля, и немолодая вдова. А больше-то из жителей в деревне, считай, никого и не осталось. Нежданно-негаданно проверенная годами дружба дала трещину — один из друзей вдруг пожелал создать семью. Но и другому пришла в голову точно такая же мысль. Седина в голову, бес в ребро, спокойная и размеренная жизнь — в тартарары… К чему приведут африканские страсти, закипевшие на фоне северных деревенских пейзажей?

«Отпетый мачо»

Герой комедийного боевика Саймона Уэста из тех, чьи девизы: «Живи быстро, умри молодым» и «Sex, Drugs, Rock`n`Roll». Правда, рок-звезда Турк Генри в исполнении Антонио Бандераса, несмотря на все старания, молодым не умер и пережил свою славу. Теперь он вдобавок ко всему примерный семьянин. От скуки он вместе с женой решает отправиться на родину предков — в Чили. Латинская Америка, как известно, отнюдь не детский парк аттракционов, и семейная пара вскоре попадает в переплет — красавицу Шейлу похищают, требуя выкуп. Турк отнюдь не беден и сумма в миллион долларов для него пустяк, но на пути к счастливому воссоединению супругов встает чинуша из консульства, которому позарез требуется громкое дело, чтобы взлететь по карьерной лестнице. Банальное похищение он объявляет атакой террористов. Обалдевшему от такого поворота диковато-волосатому, но вовсе не брутальному бас-гитаристу приходится отправляться выручать супругу из лап похитителей при помощи совсем не музыкальных инструментов…

«Между нами, девочками»

Лучия и Мария — две подружки-разведенки не первой молодости. Говорят, женской дружбы не бывает, но эти двое не разлей вода со школьной скамьи. Хотя они очень разные — Лучия строгих нравов, а Мария не страдает лишними комплексами. И угораздило же их обеих увлечься одним парнем, да еще и намного себя младше! Привычная жизнь летит кувырком, устоит ли в этой круговерти старая дружба?

Очень женское кино, снятое, разумеется, женщиной — итальянским режиссером Кристиной Коменчини (ее фильм «Зверь в сердце» удостоился трех наград на Венецианском кинофестивале в 2005 году).

«Страна призраков»

Бет пишет и успешно издает книги в жанре хоррор. Возможно в этом ей помогает пережитый в детстве ужас — на ее семью напали неизвестные. Но ей приходится отвлечься от воображаемых кошмаров — оставшиеся в старом доме сестра и мать просят ее приехать. Дом полон старых кукол — и застоявшегося страха. Поначалу Бет уверена, что ей всего лишь придется утешать родных, чьи нервы явно не в порядке и которые бредят призраками. Однако очень скоро она понимает, что ужас ее детства вернулся, и он, увы, вовсе не призрачен.

На съемках триллера французского мастера ужасов Паскаля Ложье случился свой небольшой кошмар — одна из актрис Тэйлор Хиксон сильно порезала лицо разбившимся стеклом, когда в одной из сцен билась о стеклянную дверь. Актриса, которой наложили множество швов, подала на кинокомпанию в суд. По зловещей иронии судьбы, на постере картины изображено разбитое на куски «кукольное» лицо девушки.

«Селфи из ада»

Никогда не заводи видеоблогов о призраках, обитающих в интернете и не увлекайся селфи, а то прибегут по стенке зеленые глаза… упс, это немного из другого времени и из другой страшилки. Канадский режиссер Эрдал Сейлан придумал и снял историю на животрепещущую тему интернета и гаджетов. Одна девушка вела-вела видеоблог и слегла с какой-то непонятной хворью, другая девушка подключилась к некой «темной сети» и ей стало очень страшно. Будет ли страшно зрителю — это может узнать только зритель. И да, во время просмотра лучше отключить мобильные телефоны — а то мало ли что…

«Шерлок Гномс»

Продолжение приключений садовых гномиков Гномео и Джульетты из одноименного мультфильма 2011 года. Предыдущий фильм был основан на творчестве великого британского драматурга Уильяма Шекспира, теперь же мы увидим еще одну литературную гордость Британии в миниатюре — Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, созданных воображением Артура Конан Дойла.

Гномео и Джульетта вместе со своими примирившимися семьями Синих и Красных переезжают на новое место — в Лондон. Вроде бы повод порадоваться, ведь в их распоряжении отличный новый сад. Но тут по всему Лондону из садов и палисадников начинают таинственно исчезать гномы, а в один ужасный день и вся родня наших героев словно в воздухе растворяется. Чем не повод воспользоваться услугами великого сыщика… который, впрочем, невелик росточком и тоже представляет собой садовое украшение, как и его помощник. Зрителей от мала до велика ждет увлекательный и веселый детектив с на совесть закрученной интригой — как и положено в историях о Шерлоке.

