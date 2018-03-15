Суд Сыктывкара прекратил производство по делу о фильме «Смерть Сталина»

Сыктывкар, , 08:23 — REGNUM Согласно определению Сыктывкарского городского суда, было прекращено административное производство по делу об отзыве прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина», об этом изданию «Коммерсантъ» сообщил 14 марта один из истцов.

По мнению Эрнста Мезака, подавшего иск против Министерства культуры РФ, на суде не были озвучены доводы, согласно которым фильм нужно было запретить.

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Таким образом, по мнению Мезака, прошедший суд показал, что в России действует цензура, с которой её граждане не могут бороться.

Он пояснил, что по итогам заседаний судом был сделан вывод о том, что решение министерства об отзыве прокатного удостоверения не может быть оспорено рядовыми гражданами России.

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Оспорить его может лишь правообладатель, которым в данном случае является ООО «Вольгафильм». Мезак намерен подавать жалобу на данное определение суда.

Напомним, 5 марта 2018 года представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Буксман заявил, что ведомство не планирует проводить новые проверки фильма «Смерть Сталина». Он добавил, что ранее прокуратура Москвы предприняла все необходимые меры в связи с отзывом у фильма прокатного удостоверения.

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