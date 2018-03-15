Роскомнадзор начал активно блокировать порнографию в интернете

Москва, , 08:07 — REGNUM В России начато массовое блокирование интернет-сайтов с порнографическим контентом. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Роскомсвобода».

Согласно опубликованным данным, лишь за два дня, 12 и 13 марта Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов, распространяющих порнографию, в том числе сервисы для трансляций подобного контента.

Отмечается, что 12 марта было заблокировано восемь сайтов, 13 марта — ещё семь. По данным «Роскомсвободы», все ресурсы были заблокированы по решению Кировского районного суда Ярославля от 2 октября 2017 года

Указывается, что согласно данному решению в России должен быть закрыт доступ к 26 интернет-порталам, в том числе в реестр запрещённых попали крупнейшие ресурсы для трансляции контента для взрослых — Streamate, Chaturbate и Bongacams. На данных сайтах пользователи могли оплачивать услуги по предоставлению приватных трансляций.

Как сообщало 6 марта ИА REGNUM, в индийском городе Хайдарабад полицейские арестовали мужчину, отрубившего своему сыну за частый просмотр порнографии кисть руки. Отмечается, что 19-летний молодой человек по имени Халид, сын мясника чересчур пристрастился, по мнению отца, к просмотру порнографии на своём смартфоне.

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Пойманный с поличным юноша отказался отдавать отцу телефон, в ходе конфликта тот схватил нож и отсёк отпрыску кисть руки.

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