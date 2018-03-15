Фонд Харпер Ли подал в суд на авторов бродвейского «Убить пересмешника»

Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Сценарист Аарон Соркин, принимающий участие в подготовке бродвейского спектакля «Убить пересмешника» по одноименному роману писательницы Харпер Ли (1926−2016), столкнется с судебным иском — наследственному фонду, владеющему авторскими правами на роман, не понравилась сценическая адаптация, пишет 14 марта газета The New York Times.

В жалобе, поданной в федеральный суд в штате Алабама, сторона истца утверждает, что адаптация за авторством Соркина слишком сильно отличается от романа, чем нарушает договор между Харпер Ли и продюсерами, в котором говорится, что персонажи и сюжет должны оставаться верными дух книги.

Основной спор касается одного их героев романа — адвоката Аттикуса Финча, выступившего с «крестовым походом» за права чернокожего человека, несправедливо обвиняемого в изнасиловании. Соркин представляет его как человека, который ведет дела, словно наивный апологет расового равенства, что противоречит его героическому изображению в романе.

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Харпер Ли подписала контракт, разрешающий бродвейский спектакль в июне 2015 года, за восемь месяцев до того, как она умерла в возрасте 89 лет. В качестве вознаграждения она получила $100 тысяч долларов, а также часть доходов от кассовых сборов и любой чистой прибыли от показа спектакля.

Премьера спектакля, по данным издания, должна состояться 1 ноября, а 13 декабря она будет показана на Бродвее. Представление является будет совместным производством продюсера Скотта Рудина и театра Линкольна.