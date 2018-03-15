Госзаказ на музыку: депутаты дали поручения правительству Татарии

Казань, , 07:33 — REGNUM Кабинету министров Татарии республиканские депутаты рекомендовали в целях развития музыкального искусства рассмотреть возможность госзаказа на создание произведений, разработать проект концепции развития музыкального искусства в регионе, а также создать музей традиционных музыкальных инструментов и наладить их производство. Подобные поручения принял профильный комитет Госсовета РТ, но утверждены они будут на ближайшей сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Государственный заказ на создание произведений музыкального искусства депутаты предложили в том числе с целью «развитие традиций национального вокального и инструментального исполнительства». Музей же планируется, как многофункциональный центр возрождения, сохранения и развития традиционного музыкального исполнительского искусства.

Пакет поручений также был выдан и министерству культуры Татарии, который они должны реализовать совместно с Союзом композиторов РТ и профильными образовательными организациями. В числе предложений — создание условий для развития «традиционной и современной музыкальной культуры народов», а также поиск и поддержка молодых одарённых музыкантов, в том числе «для обучения виртуозной игре на традиционных национальных инструментах и сочинения музыки».

Напомним, в регионе работают семь государственных концертных организаций на 1 265 посадочных мест. В 2017 году 834 мероприятия, проведённых в них, посетили 505,498 тыс. зрителей. За прошлый год доля бюджетного финансирования в организациях составляла 88,6%. В частности, только в форме грантов было выделено 54 455,4 тыс. рублей. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования в 2017 году обошлось бюджетам всех уровней чуть более 2,136 млн рублей.