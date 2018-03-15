В Гарварде скорбят о смерти «великого друга» — Олега Табакова

Гарвард, США, 15 марта 2018, 07:25 — REGNUM Соболезнования в семье и друзьям народного артиста СССР Олега Табакова выразили в Институте театра, драмы и медиа Гарвардского университета, назвав артиста великим другом.
В сообщении театра говорится, что Табаков был не только национальным сокровищем для своей страны, но также великим другом театра A.R.T. и послом культуры.
Его «будет не хватать как его коллегам, так и студентам по всему миру», — цитирует сообщение РИА Новости.
Школа-студия МХАТ начала сотрудничество с университетским театром American Repertory Theater в 1998 году, напомнили в Гарварде.
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Олег Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года. Ему было 82 года. Простятся с артистом в Москве 15 марта.
Церемония прощания состоится в МХТ имени Чехова, похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.
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