Скончался известный кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе

Москва, , 17:59 — REGNUM Известный режиссер, сценарист и заслуженный деятель искусств России Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет. Об этом сегодня, 14 марта, сообщается на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Сообщается, что Квинихидзе ушел из жизни на 81-м году жизни 13 марта.

«13 марта 2018 года на 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича», — сказано в сообщении.

Квинихидзе с 1963 по 1976 годы работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм». Затем он переехал в Москву, где около года был главным режиссером и художественным руководителем Московского мюзик-холла.

С 1977 по 1998 годы Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм». Затем порядка года работал режиссером Одесского театра музыкальной комедии, с 2000 года в течение двух лет был главным режиссером Крымского национального музыкального театра.

После небольшого перерыва в 2006 году Квинихидзе работал главным режиссером Санкт-Петербургского государственного музыкального театра «Карамболь». В 2010 году он уехал на Дальний Восток и чуть более года являлся главным режиссером и художественным руководителем Хабаровского краевого музыкального театра.

Российскому зрителю наиболее известны такие фильмы, снятые Квинихидзе, как «Соломенная шляпка», «Небесная ласточка», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Артистка из Грибова», «Крах инженера Гарина», «Первый посетитель», «Моабитская тетрадь», «Миссия в Кабуле» и ряд других.