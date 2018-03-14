Красноярских чиновников обвинили в уничтожении архитектурных памятников

Енисейск, Красноярский край, , 10:58 — REGNUM Управление капитального строительства Красноярского края (УКС) выделило крупные суммы на реставрацию памятников архитектуры в Енисейске в рамках программы по подготовке города к празднованию 400-летнего юбилея в 2019 году. Однако качество реставрации старинных зданий в Енисейске под руководством УКС вызвало опасения у экспертов в области реставрации. Недавно группа независимых архитекторов-реставраторов направила открытое письмо в Министерство культуры РФ, прокуратуру Красноярского края, Общероссийский народный фронт и врио главы региона с просьбой разобраться, насколько эффективно УКС проводит реставрацию объектов культурного наследия в Енисейске.

Поводом для беспокойства экспертов стал организованный УКС конкурс на разработку научно-проектной документации по реставрации одного из первых каменных зданий в Енисейске — Дома воеводы 1722 года постройки. Как следует из технического задания, чиновники из краевого УКС намерены разместить в нем кафе-ресторан.

«На объекте предполагаются ремонтно-реставрационные работы с приспособлением под размещение: кафе-ресторан, надстройка «пожарная каланча» — смотровая площадка», — говорится в конкурсной документации.

По мнению авторов обращения, устройство кафе в Доме воеводы приведет к искажению первоначального облика древнего здания. Каланчу, которую предполагается воссоздать, авторы обращения считают «бессмысленной надстройкой» XIX века, диссонирующей с городской застройкой.

«Заказчик (УКС — прим. ред.) не смог предложить для одного из выдающихся памятников Сибири приспособления лучшего, чем объект общественного питания, перестройка под который вкупе со смотровой площадкой неизбежно повлечет кардинальные искажения древнего здания с учетом норм эвакуации и пожарной безопасности», — пишут в своем обращении архитекторы-реставраторы.

Они обращают внимание и на другие нюансы в конкурсной документации, разработанной УКС. Так, например, победитель конкурса должен разработать всю документацию по реставрации Дома воеводы за 4 месяца, хотя, согласно рекомендациям Минкульта, столько времени требуется только для проведения научных исследований на объекте.

«Здание требует углубленных научных архитектурных исследований и времени на их проведение. Однако заданием на разработку проектной документации историко-архитектурные натурные исследования вообще не предусмотрены. <…> По такому техническому заданию исследовать объект просто невозможно, В этом случае исследования превращаются в профанацию, а выполненная на их основе проектная документация не может быть полноценной и обоснованной», — отмечают авторы обращения.

По мнению экспертов, в УКС нет квалифицированных специалистов, поэтому, реставрационные работы в Енисейске под руководством УКС подменяются реконструкцией и простым ремонтом.

В качестве примера они приводят судьбу усадьбы Евсеева — памятника русской архитектуры первой половины XVIII века с чертами петровского барокко. Эксперты утверждают, что вместо скрупулезной реставрации в старинном здании просто заменили крышу, перекрытия и перекрасили фасады. При этом огромный пласт подлинного материала с трёхсотлетней историей оказался на свалке.

«Заказчик (УКС — прим. ред.) выдал эти работы за реставрационные. Вместо возрожденных старинных палат, которые могли стать туристической жемчужиной Енисейска, мы получили перекрашенный городской архив», — сетуют в своем обращении архитекторы-реставраторы. По их мнению, схожая судьба ждёт и Дом воеводы.

Ещё хуже ситуация обстоит с реставрацией енисейской усадьбы Баландиных — выдающихся русских меценатов и учёных — которая, как подчеркивается в открытом письме, «из-за попустительства УКС почти полностью утратила мемориальные интерьеры и оказалась под угрозой обрушения».

Как отмечают авторы обращения, выбранный чиновниками подрядчик — строительная компания «Панорама», в прошлом занимавшаяся строительством муниципального жилья, оставила старинную усадьбу без крыши, а потом под предлогом ветхости стала разбирать намокшие своды и перекрытия.

«Уже с момента начала работ авторский надзор фиксировал многочисленные нарушения технологии производства ремонтно-реставрационных работ, несанкционированное отступление от проектной документации, ведение работ лицами, не имеющими квалификации и аттестации Минкультуры. <…> Таким образом в результате трехлетней работы по реставрации главный дом усадьбы Баландиных почти полностью утратил интерьеры, а наиболее ценные его предметы были просто разворованы», — сетуют архитекторы-реставраторы.

Как напоминают «Красноярские новости», памятник деревянного зодчества — Иверская церковь — вообще был разобран и построен заново из современного кирпича.

«Не лучше ситуация с многими другими старинными особняками древней сибирской столицы. Создается впечатление, что, ссылаясь на ветхость, УКС легко расправляется с древними интерьерами, заменяя всё новоделом из бетона, — заявил один из авторов обращения Александр Колесников. — Если какой-нибудь несчастной печке или своду удаётся чудом уцелеть, то это мгновенно распиаривается. Вокруг заказчика, по слухам, уже существуют фирмы, работающие только на клепание новодела — лепнины, печей, дверей. Всё подлинное отправляется на свалку. Фактически реставрация Енисейска свелась к банальной перекраске фасадов».

Кроме того, в отношении заместителя руководителя УКС Елизаветы Ермиловой проводится доследственная проверка. Как ранее сообщали местные СМИ, её заподозрили в вымогательстве отката у бизнесменов-реставраторов 150 тысяч рублей. (https://krasnews.com/news/9733/)

Первыми на открытое письмо реставраторов отреагировали активисты ОНФ. Принимая во внимание высокую историко-культурную ценность памятников культуры Енисейска, они обратились в краевую прокуратуру с просьбой провести факты, изложенных в обращении специалистов.

В свою очередь на открытое письмо реставраторов откликнулись и в управлении Минкультуры России по Сибирскому ФО.

«Разделяем Вашу озабоченность качеством работ на объектах культурного наследия в г. Енисейске и полностью поддерживаем Вас в вопросах некачественной подготовки конкурсной документации УКС. Управление Минкультуры России по СФО неоднократно обращало внимание администрации Красноярского края на недолжное исполнение УКС администрации Красноярского края полномочий заказчика работ по сохранению объектов культурного наследия», — говорится в ответе Минкульта.

Кроме того, после обращения архитекторов-реставраторов, Енисейск проверила специальная комиссия, которая, в частности, подтвердила, что выбранные УКС подрядные организации вели работы с грубыми нарушениями.

Авторы обращения уверены, что главное слово здесь должно быть за Министерством культуры РФ, которое, как они считают, обязано вмешаться в сложившуюся ситуацию.