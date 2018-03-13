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В Узбекистане займутся изучением и пропагандой наследия казахского поэта

Культура

Во имя дружбы и укрепления связей между народами

Ташкент, 13 марта 2018, 19:08 — REGNUM  В Узбекистане формируется специальный оргкомитет, который займется популяризацией творчества казахстанского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, опубликованном 13 марта на сайте главы государства.

В документе отмечается, что творческое наследие великого поэта оставило след в истории духовного развития казахского и узбекского народов.

Организационный комитет займется подготовкой и изданием произведений Абая Кунанбаева, организацией постоянно действующей экспозиции в честь поэта, проведением культурных мероприятий в день рождения поэта.

Кроме этого, среди школьников и студентов будет организован конкурс сочинений «Знаток произведений Абая». В СМИ, на телевидение и радио выйдут передачи, посвященные жизни поэта.

Отметим, президент Узбекистана уделяет большое внимание налаживанию отношений с соседними республиками, которые в период правления бывшего президента Ислама Каримова накопили множество неразрешенных вопросов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2018 года в Казахстане состоится официальная церемония открытия года Узбекистана. Стороны прорабатывают совместные проекты в области кинематографа.

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