Сохранение исторического центра Тулы – первостепенная задача: Дюмин

Тула, , 18:00 — REGNUM Культурный форум состоялся в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля 13 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Форум проводится в Туле вот уже второй год

В пленарном заседании приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков, член Комитета Государственной думы по культуре Наталия Пилюс, руководители региональных и федеральных музеев.

Перед началом пленарного заседания Алла Манилова приняла участие в открытии выставки «Историческая роль Большой засечной черты в становлении Российской государственности». А уже в ходе форума замминистра рассказала, что министерство культуры РФ совместно с министерством культуры Тульской области разработали историко-культурный туристский маршрут «Засечная черта». Маршрут включен в национальную программу детского туризма, который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Приветствуя участников мероприятия, Алексей Дюмин отметил, что правительство области уделяет большое внимание сохранению культурного наследия региона, в том числе — воссозданию исторического облика наших малых городов.

«Первостепенной задачей является сохранение исторического центра столицы региона — Тулы. Это сложная, комплексная задача. Результаты наших усилий заметны уже сейчас. Центр города меняется: реставрируются исторические здания, открываются новые музеи», — подчеркнул глава региона.

Глава региона напомнил, что в 2017 году в Туле стартовал масштабный проект — «Тульская набережная», который предполагает не только расчистку русла реки Упы и обустройство исторической набережной зоны возле кремля, но и создание благоустроенных общественных пространств. Важнейшая часть проекта — обустройство старейшей улицы города, улицы Металлистов, на которой предполагается создать пешеходную зону и объекты туристической инфраструктуры.

Кроме того, напомнил губернатор, в соответствии с Указом президента РФ в Тульской области проводится комплекс мероприятий по празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Эта уникальная оборонительная система включала в себя города-форпосты, которые стали боевыми рубежами на подступах к столице нашего государства.

«500-летие Тульского кремля — это большое событие не только для нашего региона, но и для всей страны. И в первую очередь, цели мероприятий по празднованию этой даты — сохранение истории и культуры России, патриотическое воспитание молодежи», — подчеркнул губернатор.

В июне 2017 года на заседании Оргкомитета по подготовке празднования юбилея утвержден План основных мероприятий, и его реализация в регионе уже начата. Так, при поддержке министерства культуры открыт музейно-выставочный комплекс Тульского кремля. В нем созданы две новые экспозиции, посвященные истории Тульского кремля и военной истории Тульского края.

В самом кремле планируется создать две стационарные экспозиции. Одна из них будет посвящена истории башен кремля, другая — археологии. Экспонатами ее станут артефакты, найденные в историческом центре города. Также в этом году планируется отреставрировать семь объектов культурного наследия в Туле и других населенных пунктах, входивших в Большую засечную черту, — Белеве, Крапивне, Алексине, Богородицке, Дубне. На эти мероприятия предусмотрены средства федерального и регионального бюджетов.

Для воссоздания исторической среды в шести муниципальных образованиях разработаны проекты и подготовлены заявки на участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений, проводимом по инициативе президента России Владимира Путина.

В области также проходит региональный конкурс на создание брендов малых городов.

«Этот проект вызвал у людей живой интерес к истории и культуре малой родины. Жители активно предлагают свои идеи», — отметил глава региона.

«Все мероприятия, которые мы реализуем совместно с Минкультуры, включая юбилей Тульского кремля, работают на узнаваемость региона, способствуют повышению интереса туристов к Тульской области», — подчеркнул губернатор.