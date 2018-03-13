В Туле появился музей гармони

Тула, , 17:45 — REGNUM Частный музей гармони открылся в Туле. Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, презентация музея состоялась в рамках проходящей в Туле выставки-форума по популяризации историко-культурного наследия России.

Основу музея «Гармони деда Филимона» составила частная коллекция и более чем сотни экспонатов — от миниатюрных гармошек-черепашек XIX века до сложных концертных моделей баянов и аккордеонов ХХ века. Помимо тульских музыкальных инструментов представлены саратовские, орловские, елецкие рояльные, новоржевские, вологодские, нижегородские, бологоевские гармони, резухи и тальянки. В музее можно будет не только узнать об истории гармони, ее изготовителях, музыкантах, но и поучаствовать в интерактивных занятиях и мастер-классах.

Музей «Гармони деда Филимона» вошел в топ-10 по итогам конкурса «Лучшие проекты по развитию внутреннего и въездного туризма», который проводился при поддержке Ростуризма и Министерством культуры РФ.