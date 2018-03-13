Про Тульский кремль и Большую засечную черту расскажут в школах

Тула, , 16:04 — REGNUM Статус «Новогодняя столица России», который недавно получила Тула, на рубеже 2018 и 2019 годов станет настоящим подарком для туляков и «магнитом» для туристов. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, заявила 13 марта на встрече с губернатором региона Алексеем Дюминым заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Приветствуя заместителя главы Минкультуры РФ на Тульской земле, губернатор отметил, что у регионального правительства сложились крепкие и плодотворные отношения с федеральным ведомством.

При поддержке Минкульта в Тульской области реализуется ряд крупных федеральных проектов. Ведется ремонт Домов культуры и строительство новых клубов по программе «100 клубов на селе», открываются музейные экспозиции, реставрируются памятники истории. Полным ходом ведется подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

«Вся эта работа направлена на повышение туристической привлекательности области, а это одна из важных задач социально-экономического развития региона. И я хочу поблагодарить вас за поддержку в этом направлении», — сказал Алексей Дюмин.

Алла Манилова поблагодарила губернатора за поддержку инициативы о проведении в Тульской области культурного молодежного форума стран СНГ. Она, в частности, отметила важность проекта «Русские усадьбы», федеральным координатором которого является Тульская область. По словам заместителя министра культуры, планируется создать специальный совет проекта.

Кроме того, представитель Минкультуры РФ предложила провести в Туле церемонию вручения сертификатов регионам-участникам, куда будут приглашены руководители субъектов Российской Федерации, представители сфер культуры и туризма.

Заместитель министра подчеркнула значимость проекта «Новогодняя столица России», статус которой получил недавно город Тула. Заместитель министра сказала, что это событие на рубеже 2018 и 2019 годов станет настоящим подарком для туляков и «магнитом» для туристов.

Отдельной темой обсуждения стала работа по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Губернатор отметил, что на данный момент в учебниках истории мало информации о создании Большой засечной черты. Алла Манилова сказала, что будет проведена совместная работа с Министерством образования РФ по устранению этого пробела. В частности, в преддверии юбилея Тульского кремля в школах пройдут тематические уроки.