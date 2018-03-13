Валерий Гаркалин остается в больнице в состоянии средней тяжести

Москва, , 14:03 — REGNUM Актер Валерий Гаркалин на данный момент все еще находится в больнице, врачи оценивают его состояние как среднетяжелое, об этом 13 марта сообщил портал «Москва 24».

Издание пишет, что сейчас Гаркалина поместили в отделение острых эндотоксикозов (под эндотоксикозом обычно понимают состояние, при котором организм не может проводить естественную детоксикацию — ИА REGNUM ).

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Напомним, Валерий Гаркалин был помещен в реанимационное отделение НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского, об этом стало известно 27 февраля 2018 года.

Изначально в больнице сообщали, что актер находится в тяжелом состоянии, причина его госпитализации не называлась.

Впоследствии ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил журналистам, что Гаркалин был помещен в больницу ещё 15 февраля 2018 года.

Он пояснил, что актер долгое время переносил «на ногах» простудное заболевание, в итоге его близкие и друзья настояли на том, что ему надо лечь в больницу.

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