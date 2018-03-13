Почитатели таланта Олега Табакова несут цветы к МХТ им. Чехова

Москва, , 12:48 — REGNUM Благодарные зрители несут цветы к Московскому Художественному театру им. Чехова (МХТ), директором и художественным руководителем которого был скончавшийся накануне Олег Табаков. О том, что прощание с любимым артистом состоится 15 марта, сообщила пресс-служба МХТ.

Москвичи и гости столицы зажигают свечи в память об ушедшем выдающемся советском и российском артисте. Народный артист СССР Олег Павлович Табаков скончался 12 марта после продолжительной болезни в возрасте 82 лет.

Ранее сообщалось, что Олег Табаков был госпитализирован ещё в ноябре 2017 года, медики ввели руководителя МХТ в состояние искусственной комы. Табаков умер 12 марта в Градской больнице в Москве.

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Добавим, соболезнования родным и близким ушедшего деятеля культуры выразил президент России Владимир Путин.

«Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссёром и актёром, творческим, увлечённым, безмерно обаятельным человеком. Поистине народным любимцем», — говорится в тексте телеграммы главы государства.

Также Владимир Путин отметил, что Табаков, бывший настоящим «центром притяжения для талантливых единомышленников», «всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей».

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