Красноярской детской музыкальной школе присвоено имя Хворостовского

Красноярск, , 12:43 — REGNUM В Красноярске детской музыкальной школе №4 присвоили имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, соответствующее решение было принято на сессии городского совета депутатов 13 марта.

Школа открылась в августе 1956 года, за более чем 60 лет она выпустила свыше 1,5 тыс. учеников, многие из которых стали профессиональными музыкантами. Среди них — Народный артист России Дмитрий Хворостовский.

Напомним, ранее имя Хворостовского присвоили красноярскому государственному театру оперы и балета.

Как сообщало ИА REGNUM, известный баритон Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в ночь на 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет. Свой творческий путь оперный певец начал в Красноярске.

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