Актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни: биография

Москва, , 11:03 — REGNUM На 50-м году жизни скончался актер кино и сериалов Олег Граф, сообщает НСН.

О причинах смерти артиста не сообщается. Известно, что он надолго уходил из профессии — с 1991 по 2011 годы.

Олег Граф родился 12 июля 1968 года в Москве. В 1991 году он окончил театральную студию при Крымском театре драмы и музыкальной комедии, однако работать по профессии не смог из-за сложной ситуации в стране.

В 2004 году он окончил Московского государственного университета сервиса по специальности психолог. Однако в 2013 году Граф принимает решение вернуться в профессию и, снявшись в нескольких сериалах, поступает в Московский государственный университет культуры.

С 2014 года артист был занят в постановках Театра на Бутырке. Там он играл в постановке «По Щучьему велению», «Святой доктор Гааз» и других.

В качестве режиссера на сцене Театра на Бутырке он поставил спектакли «Про непослушного Зайчонка», «Олимпиада» и «Воспитанница». Известен ролями в кино и сериалах.

В частности, он исполнял роли второго плана в сериалах «Универ», «Пятая стража», «Психологини», «Новая общага» и других. Снялся в фильмах «Дело врачей», «Требуется вождь», «Сельский учитель», «Ложь во спасение».

Член Гильдии актеров кино России. Известен работами в документальном кино: в ленте «Освобождение Европы» он сыграл 33-го президента США Гарри Трумэна, а в документально-игровом фильме о Крымской войне «Нулевая мировая» — Николая I.

О дате и месте прощания с актером будет сообщено дополнительно.