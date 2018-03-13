Метрополитен-опера после обвинений в домогательствах‍ уволила дирижера

Нью-Йорк, США, , 07:45 — REGNUM Руководство нью-йоркской Метрополитен-оперы начало внутреннее расследование по факту подозрений в домогательствах 74-летнего дирижера Джеймса Ливайна к неназванному мужчине, пишет газета The New York Times (NYT).

По данным издания дирижер, занимавший должность почетного музыкального директора театра, уже уволен. Внутреннее расследование началось после публикации в СМИ полицейского отчета, в котором мужчина обвинил Ливайна в многолетних домогательствах.

Согласно информации пострадавшего, Ливайн впервые начал приставать к нему в 1985 году, дирижеру тогда было 42 года, обвинителю — 15 лет. С тех пор долгие годы дирижер его преследовал.

В заявлении Метрополитен-оперы говорится о том, что уже выявлены «убедительные доказательства того, что Ливайн сексуально домогался до беззащитных артистов на ранних этапах их карьеры».

Руководство театра решило, что «для господина Ливайна неуместно и невозможно продолжать работу в Метрополитен-опере».

Ливайн — один из самых известных и заслуженных дирижеров США, имеющий 10 наград премии «Грэмми» и 27 номинаций. Музыкальным директором Метрополитен-оперы он стал в 1976 году, но с 2016 года не работает на постоянной основе из-за обострившейся болезни Паркинсона.