Марк Захаров: Трудно найти такого человека, как Табаков

Москва, , 00:33 — REGNUM Найти замену Олегу Табакову на посту художественного руководителя МХТ им. Чехова будет очень трудно, сообщил режиссер Марк Захаров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Захаров заявил, что теперь, когда Табаков ушел из жизни, было бы лучше, если бы МХТ возглавил режиссер.

«Не успешный или прославленный актер, а именно режиссер. Это очень трудно сделать, трудно найти такого человека, — сказал Захаров. — Очень трудная задача стоит перед Министерством культуры, которое, вероятно, теперь очень озаботилось этой проблемой».

По словам Захарова, «в числе кандидатов» - художественный руководитель Александринского театра (Санкт-Петербург) Валерий Фокин и худрук «Студии театрального искусства» (Москва) Сергей Женовач.

По словам Захарова, Табаков был не просто руководителем театра, а обладал таким качеством как умение растить талантливых актеров. Вокруг Табакова распространялось «особое поле» — «творческая аура».

«Он создал, кончено, такую обстановку в театре, когда умело выращивались и формировались талантливые актёры, которых он очень умело растил, — сказал Захаров. — Он созидал их на собственном примере, когда он из такого «травистишного» актера, похожего на гайдаевского Шурика, вырос в какую-то совершенно другую фигуру, очень значимую, очень крупную, обладающую большой притягательной силой».

Напомним, 12 марта Табакова скончался в Москве на 83-м году жизни. Он умер после тяжелой болезни.

Госпитализирован Табаков был 27 ноября 2017 года в 6-е отделение (реанимации и интенсивной терапии) Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова. В больнице он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а затем экстренно прооперирован.

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