Скончался актер Олег Граф

Москва, , 00:01 — REGNUM На 50-м году жизни скончался киноактер Олег Граф. Об этом 12 марта пишет НСН.

Причина смерти актера не сообщается.

Известно, что Граф родился в 1968 году. В 1991 году он окончил студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. Однако в первые годы после развала СССР он не смог реализоваться как актер.

В 2004 году Граф окончил Московский государственный университет сервиса, получил вторую специальность — психолога.

Но в 2014 году он решил вернуться к актерскому мастерству. Он был занят в постановках Театра на Бутырке, как режиссер создав там такие спектакли, как «Про непослушного Зайчонка», «Олимпиада» и «Воспитанница».

Также он активно снимался в кино и сериалах, правда в основном в второстепенных ролях.

Актер играл в таких фильмах и сериалах, как «Дело врачей», «Пятая стража», «Требуется вождь», «Сельский учитель», «Ложь во спасение», «Универ». «Новая общага» и других. В основном это были роли врачей, полицейских, экспертов-криминалистов, бухгалтеров.

В документальном фильме «Освобождение Европы» он сыграл 33-го президента США Гарри Трумэна. В документально-игровом фильме о Крымской войне он сыграл Николая I.