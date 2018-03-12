Глава Мордовии выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова

Саранск, , 23:40 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной Олега Табакова. Руководитель республики направил телеграмму со словами соболезнования коллективу Московского художественного театра имени А.П.Чехова.

«Мы вместе с вами глубоко скорбим по поводу безвременной кончины художественного руководителя, директора Московского художественного театра имени А.П.Чехова Олега Павловича Табакова, — говорится в тексте телеграммы. — Уход из жизни такого талантливого и многогранного человека — большая потеря для всей страны».

Также в тексте отмечается, что Олег Табаков неоднократно посещал Мордовию, а с 2010 года является почетным гражданином республики.

«Миллионы людей знают и любят Олега Павловича как выдающегося артиста современности, руководителя одного из лучших театров мира, профессионала высочайшего класса, доброго отзывчивого человека, беззаветно преданного своему делу. Выражаю самые искренние соболезнования близким Олега Павловича. Уверен, он навсегда останется в светлой памяти родных, друзей, коллег по работе, всех знавших его людей», — также говорится в обращении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, актер и режиссер театра и кино, педагог Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни 12 марта 2018 года. В течение почти двух десятилетий Табаков работал художественным руководителем МХТ имени Чехова.

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Олег Табаков снимался более чем в сотне кинофильмов, особо запомнившись зрителям ролями в таких знаменитых кинокартинах, как «Живые и мертвые» Александра Столпера, «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Гори, гори, моя звезда» Александра Митты, многосерийном телевизионном фильме «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой, «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» Никиты Михалкова, «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна.

Церемония прощания состоится в четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова.