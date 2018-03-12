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«Союзмультфильм» посвятит новые выпуски «Простоквашино» Олегу Табакову

Культура

Народный артист СССР Олег Табаков, озвучивавший Кота Матроскина в классических сериях «Простоквашино», умер на 83-м году жизни

Москва, 12 марта 2018, 20:54 — REGNUM  Студия «Союзмультфильм» посвятит все новые серии мультфильма «Простоквашино» скончавшемуся 12 марта актёру и режиссёру Олегу Табакову, сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Для нас это невосполнимая утрата. И мы приняли решение, что все новые серии «Простоквашино» будут посвящены Олегу Табакову», — приводит её слова агентство «Москва».

Напомним, «Союзмультфильм» анонсировал выпуск 30 новых серий о героях популярного мультфильма «Простоквашино». Выпуск серий запланирован на период с 2018 по 2020 год. Первый новый эпизод увидит свет 1 апреля.

В классических сериях популярного мультфильма Олег Табаков озвучивал персонажа Кота Матроскина.

Как передавало ИА REGNUM, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после нескольких месяцев тяжёлой болезни. Церемония прощания с артистом состоится в четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова.

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