Руководство «Современника» сделало заявление по инциденту с Ефремовым

Москва, , 19:32 — REGNUM Руководство театра «Современник» выпустило официальное заявление по поводу инцидента в Самаре с артистом Михаилом Ефремовым во время спектакля «Не становись чужим». Заявление опубликовано сегодня, 12 марта, на сайте театра «Современник».

Напомним, 7 марта на гастролях «Современника» в Самаре, которые проходили на сцене Театра оперы и балета, имел место инцидент, получивший широкую огласку сперва в социальных сетях, а затем и в средствах массовой информации.

Во время спектакля «Не становись чужим» артист Ефремов позволил себе нецензурные высказывания в адрес зрителей, который жаловались на тот факт, что совершенно не слышат актеров на сцене.

Директор театра Игорь Попов признал, что руководство «Современника» допустило ряд ошибок, которые в итоге и привели к скандалу.

«С моей точки зрения, главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Премьера «Не становись чужим» состоялась в Москве в январе этого года, то есть полтора месяца назад. К тому же эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть», — сказано в заявлении Попова.

Он посетовал, что пиар-служба самарского Театра оперы и балета, а также компания, которая принимала артистов «Современника», по всей видимости, не провели работы по предварительному информированию зрителей о характере спектакля.

Попов пояснил, что спектакль поставлен по пьесе драматурга, нобелевского лауреата Гарольда Пинтера. Постановка осуществлена в жанре черной комедии и требует определенной подготовки для зрителя.

«На афише спектакля, сделанной для Самары, был размещен крупный план Михаила Ефремова в образе его персонажа Макса — очень старого человека, к тому же малосимпатичного. Таким образом мы пытались дать понять, что ждать от спектакля появления Михаила в привычном образе веселого и обаятельного человека не стоит. К сожалению, этого оказалось недостаточно, и вины театра я в данном случае не отрицаю. Но зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем другое», — отметил директор «Современника».

Другой причиной конфликтной ситуации стал тот факт, что сцена Театра оперы и балета оказалась малопригодной для постановки на ней драматического спектакля. Чтобы зритель слышал всё, что говорят актеры на сцене, была необходима подзвучка, но по ряду причин (которые Попов не раскрывает) такой подзвучки не было. Директор отметил, что это также вина театра.

«Физическая невозможность услышать всё, что говорят на сцене, помноженная на незнакомую сложную пьесу и эксцентричный рисунок ролей, вызвали волнение в зрительном зале и многочисленные, не всегда доброжелательные, реплики, призывающие артистов говорить громче. Это и сподвигло Михаила Ефремова ответить на крики из зрительного зала, причем сделать это не от себя лично, а в образе своего героя Макса, персонажа, как я уже говорил, малоприятного. Безусловно, опытному артисту не стоило этого делать. Печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой ситуацией», — заключил Попов.

При этом он подчеркнул, что спектакль, хоть и в конфликтной ситуации, всё же состоялся. Значительная часть зрителей осталась в зале.

Кроме того, на второй день гастролей в Самаре артисты «Современника» сыграли спектакль «Пять вечеров», который прошел более успешно, нежели «Не становись чужим». Руководство театра надеется, что спектаклем «Пять вечеров» удалось исправить негативное впечатление от гастролей.