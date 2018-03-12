Умер французский кутюрье Юбер де Живанши

Париж, , 18:25 — REGNUM В возрасте 91 года скончался основатель модного дома Givenchy, кутюрье Юбер де Живанши, 12 марта передает агентство Associated Press.

Согласно сообщению Givenchy, известный модельер скончался в субботу 10 марта.

В некрологе модного дома Givenchy кутюрье назван «главной личностью мира французской высокой моды» и «джентльменом, который более половины столетия символизировал парижский шик и элегантность».

Юбер де Живанши родился во французском городе Бове 21 февраля 1927 года. Модельер приобрел мировую известность благодаря работе с такими знаменитостями, как Одри Хэпберн и Жаклин Кеннеди.

В частности, Живанши является автором знаменитого «маленького черного платья» Хэпберн.

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