Жириновский рассказал, как не сыграл роль в спектакле Табакова

Москва, , 18:08 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, как не сыграл роль в спектакле Олега Табакова.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни

«Мы были знакомы с Олегом Павловичем. Я даже хотел сыграть в одном из его спектаклей с символической ролью, сказать «Кушать подано!». Но так и не успели мы эту идею осуществить. Олега Павловича уже нет с нами, и мы все скорбим», — отметил Жириновский.

Олег Павлович Табаков был великим мэтром театра и кино, считает Жириновский.

«Он возродил и вернул величие МХТ им. Чехова. Создал собственный театр-студию «Табакерка». А сколько за его плечами великих ролей в кино и театре?» — задает он вопрос.

«Разве можно без него представить фильмы «Семнадцать мгновений весны», «Войну и мир», картину «Москва слезам не верит», кино «Человек с бульвара Капуцинов». А сколько зрителей ходили в театр именно на Табакова? «Не стреляйте в белых лебедей», «Амадей», «Ужин» и множество других постановок, где талант Олега Табакова полностью поглощал зрителей», — напомнил депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, народный артист СССР Олег Табаков известен почти каждому теле‑ и кинозрителю бывшего Советского Союза как исполнитель главных и эпизодических ролей, как актер, озвучивавший множество мультипликационных и документальных фильмов.

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