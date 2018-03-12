Японский цветок из английского семечка: дружба крепче магии

Марина Александрова, , 18:38 — REGNUM

Это уже, по меньшей мере, второй полнометражный японский мультфильм, снятый по довольно старому английскому оригиналу. Возможно, что-то неуловимо притягивает друг к другу эти два островных народа, и именно английские сказки как-то особо импонируют японской душе. А может быть, это просто совпадение. Так или иначе, интересно проследить за очередной трансформацией английской литературной сказки на иной, причем современной, почве.

Повесть английской писательницы Мэри Стюарт «Маленькая метла» была написана в далеком 1971 году. В отличие от «Шагающего замка» Дианы Уинн Джонс со сложным фэнтезийным сюжетом, это небольшая, не особо притязательная, хотя и симпатичная, написанная хорошим языком сказочная повесть из разряда «невероятное приключение на каникулах». Отношение к волшебству и ведьмам здесь вполне патриархальное, активным нелюбителям «Гарри Поттера» повесть пришлась бы по душе. Среди учеников волшебной школы, куда случайно попадает девочка Мэри, нет детей, все они на редкость неприятные и подозрительно выглядящие люди (почти классические ведьмы и колдуны «с бородавками на носу»), вместо волшебных заклинаний у них зловеще исковерканные детские стишки, предназначенные для сквашивания чужого молока или насылания болезней. Их «научные» эксперименты выглядят пародией на настоящую науку и не имеют никакой явной цели, кроме жестоких забав над животными в духе «потому что я могу» (вспоминается мультфильм Валерия Угарова «Халиф Аист», где злые волшебники хвастались друг перед другом, у кого уродец выйдет поуродливее). Сюжет сказки очень прямолинеен, а финал довольно-таки скомкан. В общем, действительно похоже на детскую байку-страшилку, рассказанную подружкам в школе после скучных каникул.

Мультфильм с самого начала берет «быка за рога» — пролог полон загадочного и довольно-таки зловещего экшена, а рисовка сразу заставляет вспомнить фильмы Миядзаки, что не удивительно — режиссер Хиромаса Ёнэбаяси начинал на студии Ghibli. Но потом всё становится почти дословно похоже на сюжет повести, вплоть до момента попадания в волшебную школу. Скучные каникулы в деревенском поместье у бабушки, встреча с соседским мальчиком, который сначала беззлобно, но обидно дразнится, но потом становится другом, ради которого маленькая героиня, не задумываясь, рискует жизнью. Чудес в мультике закономерно больше, чем в книжке, а из школы Эндор, по всей видимости, съездили за опытом в Хогвартс: в коридорах и классах симпатичные детишки и молодежь (пацанчик в очках, осваивающий метлу, очень кого-то напоминает). Никаких бородавок и замогильных стишков, вполне обычные (на волшебный лад, конечно) и респектабельные занятия — вплоть до физкультуры. Если в повести современность только робко нащупывала пути в колдовской мир в виде нейлоновых метелок и новомодных «метлолетов», то в мире «Ведьмина цветка» уверенно царит техномагия: «Электричество — одна из разновидностей волшебства».

При этом ощущение, что в школе что-то не в порядке, вполне на месте. Оно даже сильнее, чем в книге, где ведьмы и колдуны как раз были вполне в своей стихии и тарелке и занимались тем, чем им, по поверьям, и положено заниматься — всякими гадостями. Эндор в мультфильме напоминает красивое, но подгнившее изнутри, подточенное червяками яблоко. Должно быть, это не вполне нормально, когда мясо для школьной столовой жарят повара с печальными мордами травоядных животных, а незваных гостей прямо с порога обещают во что-нибудь превратить? Дурные предчувствия сгущаются, пока не начинает попахивать ГНИИЛИ из «Мерзейшей мощи» Льюиса. При этом сколь жестокие, столь же и нелепые эксперименты над животными из «Маленькой метлы» обретают логику и смысл.

Вот это уже очень японское — роботы-слуги (ну, пусть големы, похожие на пряничных человечков, но какая разница?), безумный ученый с компьютером вместо половины мозга, разъезжающий в кресле на курьих ножках — не потому что парализован, как профессор Ксавье, хотя и на него намек при желании можно углядеть, а просто потому что помешан на гаджетах, навороченные лаборатории, пульты, рычаги и шестеренки, экспериментальные камеры-инкубаторы для выращивания сверхчеловека… Сама эта идея создания сверхчеловека — или сверхмага в данном случае. Ради всеобщего блага, конечно же.

Раз за разом мы видим эту вот раздвоенность японской души — с одной стороны, трепетная влюбленность в технику: в виде стимпанка, киберпанка, техномагии — не важно, с другой — страх и недоверие к ней, желание утомленно сбежать от нее куда-нибудь «в деревню, чтобы стать ближе к земле». Нет, в этом мультике нет яростного конфликта Леса и Города, как в классической «Принцессе Мононоке», тут всё более камерное, детское, подходящее для доброй книжки с картинками. Проблема и не проблема вовсе — так, проблемка, временное помрачение, дурной человеческий фактор, и магия вовсе не зло, ею просто злоупотребили. Нужно быть смелым и решительным, крепко дружить и любить, идти до конца, и всё закончится хорошо, даже, возможно, и для злодеев. Это у Льюиса слоны и медведи оставляют от зарвавшихся и предавшихся нечисти экспериментаторов мокрое место, а здесь сердитые расколдованные зверюшки, пожалуй, только попугают уже совсем нестрашных старичков. Ну, собственно, и в оригинале никаких ужасов не случилось…

Вот, пожалуй, этим мультфильм и проигрывает. Нет ощущения, что всё всерьез, хотя проблемы заявлены более чем серьезные. Даже не заявлены, а намечены — как в бесконтактном карате намечают удары. До какого предела можно идти в научном любопытстве? А в желании облагодетельствовать человечество? И где кончается это желание и начинается просто личное тщеславие и личная одержимость идеей? Стоит ли жертвовать человеком ради мечты о сверх — или постчеловеке? Вечные темы на самом деле, но тут они оставляют по большей части равнодушным. Их просто находишь и опознаешь, как части головоломки «найди спрятанный предмет». Режиссеру не удалось нащупать новые повороты и углы, под которыми классические темы НФ заиграли бы незатертыми гранями. Возможно, проблема в возрастной планке — мультфильм только чуть менее детский, чем книжка. Может быть, для ребенка, еще не пресыщенного сайнсфикшеном, это и правда хороший мостик в мир взрослых проблем современности. «Электричество — тоже магия», и первый гаджет — чем не пропуск в волшебную страну, полную не только чудес, но и опасностей?

И всё же мультфильм оставляет стойкое ощущение приятного на вид и запах, но слишком пресного блюда. Режиссер явно равнялся на шедевры Миядзаки, но приблизиться к ним не сумел. В «Ведьмином цветке» даже близко нет цельности, буйной фантазии и мощной энергетики «Унесенных призраками» или тонкого кружевного лиризма и таинственности «Шагающего замка». Нет даже простоты и искренности «Доставочной службы Кики», хотя девочка с котом на метле — почти цитата. Впрочем, «недосол на столе». Получилось вполне съедобно. Сюжетные недоделки оригинала достроены, пусть в результате и вышел некий «киборг», прямолинейность по отношению к магии смягчена (для меня, прочитавшей сперва книжку, это было главной интригой с предсказуемым на 99 процентов исходом — японцы не любят черно-белых решений. Как кому, а лично мне очень не хотелось получить некий вариант «Детей против волшебников»). Удачным вышел мотив бабушки — бывшей ведьмы, в свое время не сумевшей остановить опасные затеи своих учителей (в книге это тоже есть, но иначе и только намеком) — надежда на то, что новые поколения, опираясь на опыт предшественников, исправят причиненное природе зло. Тема зарождающейся и крепнущей дружбы проходит через весь фильм и является основой сюжета, а не возникает странным аппендиксом ближе к концу, как у Стюарт. В целом — твердая четверка, хотя для слишком маленьких детей мультфильм, пожалуй, скучноват (шестилетка на соседнем кресле всю первую, «посюстороннюю», часть вертелся и едва не выл с тоски), а подросткам смотреть его, скорее всего, уже поздно. Но для ребят младшего школьного возраста вариант вполне достойный. Неплохая идея — возвращаться к старым полузабытым сказкам, вкладывая в них новый, чуть более глубокий и актуальный «намек».

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